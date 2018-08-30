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中央社

星要求引渡銀行搶案嫌犯 英法院同意

中央社2018/08/30 20:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡30日綜合外電報導）新加坡官員今天表示，星國政府承諾，不會對涉嫌在當地犯下罕見銀行搶案的加拿大籍公民羅奇施以鞭刑後，英國法院已裁定，這名男子可被引渡到新加坡受審。

新加坡檢察總長辦公室和內政部發表聲明指出，羅奇（David Roach）是否會被引渡到新加坡接受審判，將由英國政府做出最後裁決。

羅奇被控2016年溜進新加坡一間渣打銀行（Standard Chartered Bank）分行，在出示一張威脅紙條後，從銀行偷走3萬星元（約新台幣68萬元）。

羅奇後來逃往曼谷（Bangkok），因攜帶贓款入境泰國的罪名入獄服刑。不過泰國當局以星、泰兩國並未簽署引渡條約為由，拒絕將羅奇送回新加坡。

羅奇獲釋後，今年1月在倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）準備換機返回加拿大時被捕，新加坡隨即提出引渡羅奇的要求。星、英簽有引渡條約。

新加坡檢察總長辦公室和內政部表示，英國法院昨天裁決，「新加坡提出的引渡條件，符合英國法律規定」。

為了讓英國批准引渡，新加坡同意倫敦的要求，即若羅奇被判有罪，並不會受到鞭刑處罰。

新加坡以一項搶劫罪和一項洗錢罪名，通緝羅奇。

銀行搶案在新加坡相當罕見。當地對犯罪採取零容忍策略，因此成為亞洲治安最佳城市之一。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070830

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