星要求引渡銀行搶案嫌犯 英法院同意

（中央社新加坡30日綜合外電報導）新加坡官員今天表示，星國政府承諾，不會對涉嫌在當地犯下罕見銀行搶案的加拿大籍公民羅奇施以鞭刑後，英國法院已裁定，這名男子可被引渡到新加坡受審。

新加坡檢察總長辦公室和內政部發表聲明指出，羅奇（David Roach）是否會被引渡到新加坡接受審判，將由英國政府做出最後裁決。

羅奇被控2016年溜進新加坡一間渣打銀行（Standard Chartered Bank）分行，在出示一張威脅紙條後，從銀行偷走3萬星元（約新台幣68萬元）。

羅奇後來逃往曼谷（Bangkok），因攜帶贓款入境泰國的罪名入獄服刑。不過泰國當局以星、泰兩國並未簽署引渡條約為由，拒絕將羅奇送回新加坡。