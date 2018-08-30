彰化朝興國小開學日　舉辦閱讀饗宴

為了迎接107學年度的小一新生，朝興國小特地安排一系列豐富有趣又具有教育意義的迎新活動，除延續往年由朝興志工團隊擔任關主的新生闖關活動，藉由遊戲認識校園外；在今年主軸定調在「在閱讀巨人的肩膀上看得更遠」，由校長蕭健治扮演朝興悅讀城堡國王，蕭如凱會長扮演王子，為所有新生暨家長進行一場說書與親子找砸趣之閱讀饗宴。



▲迎接107學年度的小一新生，朝興國小安排一系列豐富有趣又具有教育意義的迎新活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)