彰化朝興國小開學日　舉辦閱讀饗宴

為了迎接107學年度的小一新生，朝興國小特地安排一系列豐富有趣又具有教育意義的迎新活動，除延續往年由朝興志工團隊擔任關主的新生闖關活動，藉由遊戲認識校園外；在今年主軸定調在「在閱讀巨人的肩膀上看得更遠」，由校長蕭健治扮演朝興悅讀城堡國王，蕭如凱會長扮演王子，為所有新生暨家長進行一場說書與親子找砸趣之閱讀饗宴。
▲迎接107學年度的小一新生，朝興國小安排一系列豐富有趣又具有教育意義的迎新活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)
朝興國小輔導室主任陳欣佑表示，配合祖孫週活動--『大手牽小手、代代上學趣』，祖孫或親子結合社頭在地產業一同製作幸福襪娃娃，藉此增加代間情感，緊密活絡家庭情感。朝興團隊為此一迎新活動緊鑼密鼓的籌備了一段時間，希望保有教育核心價值，讓每個孩子都能開心上學；親師生共同塑造良好的教育環境。
▲迎接107學年度的小一新生，朝興國小安排一系列豐富有趣又具有教育意義的迎新活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)
朝興國小將秉持教育熱忱，戮力將每位學生栽培文武雙全，以利在未來能展翅高飛，希望透過精彩可期的迎新活動，幫助新生能更快速融入國小生活，一入朝興門、從此一家人。