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中央社

11名芭蕾舞星獻經典 場外搭背展珠寶

中央社2018/08/30 20:08
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台中30日電）黑潮藝術今天在台中歌劇院舉辦「2018世界芭蕾舞星饗宴」，並與珠寶品牌梵克雅寶合作，集結世界芭蕾舞星，演出知名經典舞碼，現場也展出6款芭蕾舞女伶珠寶胸針作品。

黑潮藝術以籌畫與製作獨特鮮明的舞蹈藝術表演風格著名，2007年起在台灣舉辦世界芭蕾舞星演出，今年邁入第12年，今天在台中舉辦「2018世界芭蕾舞星饗宴」，2小時的演出，由國際芭蕾舞星帶來13支經典舞碼選粹。

這次邀請的11名國際舞者，來自全球6個知名芭蕾舞團，包括巴黎歌劇院芭蕾舞團、美國芭蕾舞團、德國柏林國家芭蕾舞團、德國德勒斯登芭蕾舞團、俄羅斯馬林斯基劇院、俄羅斯莫斯科大劇院芭蕾舞。

舞者齊聚一堂，詮釋「天鵝湖」中經典的「垂死的天鵝」，芭蕾舞劇「珠寶」中的「寶石雙人舞」、「綠寶石」，以及「睡美人雙人舞」、「憂傷圓舞曲」、現代芭蕾舞「探戈」、「落葉飄零雙人舞」、「舞之巴赫」等。

黑潮藝術今年與梵克雅寶合作，讓觀眾除了可進戲院欣賞芭蕾舞劇，在場外也展出6款芭蕾舞女伶胸針。

這次演出的「珠寶」2個選粹，與梵克雅寶有一段淵源。出身於雅寶世家的克勞德．雅寶（ClaudeArpels），1939年結識紐約市芭蕾舞團著名編舞兼共同創始人喬治．巴蘭欽（George Balanchine），兩人對寶石的共同愛好，促使1967年一齣以「珠寶」為名的3段式芭蕾舞劇誕生。

舞作結合3位作曲家的曲目，再搭配華麗的服飾，向稀世珍寶致敬。首先從加布里埃爾．佛瑞的音樂下舞動出祖母綠的優雅，其次是選用史特拉汶斯基演繹紅寶石瑰麗，最後是由經典的柴可夫斯基輝映出鑽石璀璨的一面，將寶石的閃耀華美，藉由芭蕾舞劇展現。（編輯：陳怡璇）1070830

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