106年政治獻金結算 國民黨收入大幅縮減

（中央社記者劉麗榮台北30日電）監察院今天公布民國106年度政治獻金收支結算表，國民黨政治獻金收入有新台幣3337多萬元，較105年的1.22億元大幅縮減；民進黨收入1.47億餘元，與105年相去不遠。

根據資料，國民黨政治獻金收入有3337萬餘元，個人捐贈收入最大宗占了2591萬餘元，其次為營利事業捐贈收入716萬餘元；支出7531萬餘元，最大宗的人事費占5683萬餘元，結餘為負4194萬餘元。

民進黨政治獻金收入有1億4780萬餘元，其中個人捐贈收入有1億1356萬餘元，營利事業捐贈3112萬餘元，匿名捐贈2919萬餘元；支出1億3606萬9388元，人事費用占9592萬餘元，業務費3052萬餘元，結餘1173萬餘元。