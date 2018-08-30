NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼代打建功 惜巨人遭廣島橫掃影／史都華目睹「世紀殺人懸案」遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

106年政治獻金結算 國民黨收入大幅縮減

中央社2018/08/30 20:01
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北30日電）監察院今天公布民國106年度政治獻金收支結算表，國民黨政治獻金收入有新台幣3337多萬元，較105年的1.22億元大幅縮減；民進黨收入1.47億餘元，與105年相去不遠。

根據資料，國民黨政治獻金收入有3337萬餘元，個人捐贈收入最大宗占了2591萬餘元，其次為營利事業捐贈收入716萬餘元；支出7531萬餘元，最大宗的人事費占5683萬餘元，結餘為負4194萬餘元。

民進黨政治獻金收入有1億4780萬餘元，其中個人捐贈收入有1億1356萬餘元，營利事業捐贈3112萬餘元，匿名捐贈2919萬餘元；支出1億3606萬9388元，人事費用占9592萬餘元，業務費3052萬餘元，結餘1173萬餘元。

國民黨在105年政治獻金收入有1.22億元，支出有1.62億元，其中包括選務經費支出和捐贈推薦公職候選人競選經費。106年的政治獻金僅3000多萬元，縮減8000多萬元。

民進黨105年的政治獻金收入約1.47億元，與106年的收入相去不遠。105年政治獻金結餘有3000餘萬元，106年結餘減為1000多萬元。

資料顯示，時代力量106年政治獻金收入1135萬餘元，支出509萬餘元，結餘625萬餘元。與105年相比，政治獻金收入增加近500萬。

親民黨106年收入505萬餘元，支出220萬餘元，結餘285萬餘元。（編輯：蘇龍麒）1070830

牛埔里長陳永和登記參選南市...11名芭蕾舞星獻經典 場外...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan