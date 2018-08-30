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中央社

杜特蒂將訪以色列約旦 聚焦勞工及投資

中央社2018/08/30 20:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）將於9月2日至8日出訪以色列及約旦，此行將聚焦勞工、防衛以及投資等事宜。

菲律賓外交部次長阿貝拉（Ernesto Abella）今天在記者會上說，杜特蒂在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II bin Al-Hussein）的邀請下出訪。

杜特蒂9月2日將先到以色列，6日轉訪約旦。

阿貝拉說，杜特蒂此行將擴展菲律賓和以色列及約旦的關係，他也將是首位出訪以色列及約旦的在位菲律賓總統。

杜特蒂在以色列將見證菲籍看護聘雇、科學合作、以及投資備忘錄的簽署；在約旦，杜特蒂將見證勞務、國防、投資、政務諮詢等合作備忘錄以及航海人員訓練、發證及航行當值標準（STCW）相互承認協議的簽署。

菲律賓於1957年及1976年分別與以色列及約旦建交。菲律賓外交部資料顯示，截至2017年，約有2萬8300名菲勞在以色列謀生，另有4萬名菲勞在約旦工作。

馬尼拉曾於1947年投票支持聯合國第181號決議，劃分巴勒斯坦並建立以色列國。

另外，菲律賓在奎松（Manuel L. Quezon）擔任自由邦總統的時代（1935-1944），收留過大約1300名逃避納粹大屠殺的猶太難民。（編輯：高照芬）1070830

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