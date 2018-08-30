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影／開學日　信義國中小迎新友善又創意

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/30 21:25
▲開學日，信義國中小為小一新生舉辦了別具特色的『大手牽小手 友善你和我』迎新活動，進行特色課程闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)
▲開學日，信義國中小為小一新生舉辦了別具特色的『大手牽小手 友善你和我』迎新活動，進行特色課程闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

彰化縣信義國中小30日辦理107學年度開學日，為小一新生舉辦了別具特色的『大手牽小手  友善你和我』迎新活動。活動由校長帶領小一新鮮人一起通過「品德門」、「勤學門」、「智慧門」，祝福孩子們在求學路上福智雙全。


▲開學日，信義國中小為小一新生舉辦了別具特色的『大手牽小手 友善你和我』迎新活動，進行特色課程闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

信義是九年一貫學制學校，為了讓小一新生降低對新環境的緊張焦慮感，校方大力營造同儕陪伴的氣氛，不但安排國中部體育班帶來精彩的跆拳道演出，同時也由九年級學姐陪伴，大手牽小手一同參與律動活動，形成難得一見的國中生呵護小一新生的溫馨畫面。


▲開學日，信義國中小為小一新生舉辦了別具特色的『大手牽小手 友善你和我』迎新活動，進行特色課程闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

此外，為了讓新生和家長對學校辦學特色有充分的體認，校方結合了教育部『金安獎』、『霸凌及反毒防治工作特優學校』、『特色遊戲場』與學校RICH願景等招牌課程，設計了「信義金安 上學心安」、「安全校園 RICH人生」、「智能ZENBO 迎新祝福」及「創意遊具 任我遨遊」等四項關卡，讓小一新生透過闖關體驗的方式來開展全新的學習生涯，闖關活動中安排了六年級學生擔任小隊長帶領闖關，國中部學生擔任各關關主，完全展現信義一家的溫馨校風。


▲開學日，信義國中小為小一新生舉辦了別具特色的『大手牽小手 友善你和我』迎新活動，進行特色課程闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

信義國中小校長曹建文表示，信義國中小是教育部霸凌防制特優、交通金安獎、反毒工作績優及本縣教學亮點學校，小一迎新當天由國中部及高年級的學長姐來帶領學弟妹入學，進行特色課程闖關活動，就是希望新生能在高度友善又創意的學習環境中，建立學習的自信。


▲開學日，信義國中小為小一新生舉辦了別具特色的『大手牽小手 友善你和我』迎新活動，進行特色課程闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

關鍵字小一新生開學日闖關活動大手牽小手霸凌防制
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