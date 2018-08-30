影／完全複製！陸蘭池拉麵照抄一蘭　除了「這個」都一樣

▲日本一蘭拉麵有著超高人氣，來台設店後吸引大量排隊人潮。（圖／翻攝自一蘭拉麵官網 , 2018.08.30）

有著超高人氣的一蘭拉麵在海內外有近 80 家分店，除了日本之外，在美國、香港、台灣等也設有店鋪，但並未進軍中國大陸。近日有網友發現，杭州出現一間和一蘭拉麵相似度極高的「蘭池」拉麵，引起日本網友注意，特地到蘭池拍攝影片比較。

日本知名連鎖拉麵店「一蘭拉麵」深受台灣人喜愛，近來卻出現山寨版。中國大陸杭州一家名為「蘭池」的拉麵店，不僅店名只差一個字，就連 LOGO 設計、店面裝潢、員工制服、餐具樣式到官方網站，也幾乎都跟一蘭拉麵一模一樣。

影片中可看見，蘭池的店內外裝潢風格幾乎和一蘭如出一轍，其他包括單人隔間座位、店員制服、點餐問卷，甚至是拉麵碗底的字，也都和一蘭非常相似。不過網友也發現，「蘭池」店門上的日文寫錯字了。



▲蘭池店面設計跟一蘭幾乎如出一轍，但店門上的日文卻被抓包寫錯字。（影片截圖／翻攝自 Youtube , 2018.08.30）

不只如此，蘭池的官方網站也像是直接複製一蘭官網，除了公司簡介中載明「蘭池（杭州）餐飲管理有限公司」外，其他像是「溫柔、體諒、謙虛、誠實、勇敢」等特質、「安心、安全、健康」的宗旨，甚至是拉麵食材的介紹，幾乎全部照抄一蘭官網的中、日文說明。

不少大陸媒體曾報導指，蘭池拉麵是創辦人和前一蘭拉麵高層主管共同打造的品牌，更稱蘭池是「升級版一蘭拉麵」。對此，一蘭拉麵接受港媒《立場新聞》詢問時表示，「蘭池」和一蘭毫無關係，也不是一蘭任何的分支品牌，同時強調，不管外在設計多麼相似，對方也絕對無法做出和一蘭相同味道的拉麵，拍攝影片的日本網友也證實，蘭池的湯頭跟一蘭完全不同，甚至直言「難吃」。



▲雖然「蘭池」外在設計幾乎跟一蘭相同，但網友直言兩者的湯頭完全不一樣，甚至用「難吃」形容蘭池。（影片截圖／翻攝自 Youtube , 2018.08.30）