NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈TWICE得獎　子瑜秀中文謝粉絲邱議瑩飛波蘭　韓：我去她選區勘災遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
新奇

影／完全複製！陸蘭池拉麵照抄一蘭　除了「這個」都一樣

生活中心／綜合報導2018/08/30 21:11
▲中國大陸杭州的「蘭池拉麵」和日本知名的「一蘭拉麵」不僅店名相似，店內外裝潢、員工制服甚至是官方網站等，也幾乎和一蘭完全相同。（圖／翻攝自蘭池拉麵官網 , 2018.08.30）
▲中國大陸杭州的「蘭池拉麵」和日本知名的「一蘭拉麵」不僅店名相似，店內外裝潢、員工制服甚至是官方網站等，也幾乎和一蘭完全相同。（圖／翻攝自蘭池拉麵官網 , 2018.08.30）

日本知名連鎖拉麵店「一蘭拉麵」深受台灣人喜愛，近來卻出現山寨版。中國大陸杭州一家名為「蘭池」的拉麵店，不僅店名只差一個字，就連 LOGO 設計、店面裝潢、員工制服、餐具樣式到官方網站，也幾乎都跟一蘭拉麵一模一樣。

有著超高人氣的一蘭拉麵在海內外有近 80 家分店，除了日本之外，在美國、香港、台灣等也設有店鋪，但並未進軍中國大陸。近日有網友發現，杭州出現一間和一蘭拉麵相似度極高的「蘭池」拉麵，引起日本網友注意，特地到蘭池拍攝影片比較。


▲日本一蘭拉麵有著超高人氣，來台設店後吸引大量排隊人潮。（圖／翻攝自一蘭拉麵官網 , 2018.08.30）

影片中可看見，蘭池的店內外裝潢風格幾乎和一蘭如出一轍，其他包括單人隔間座位、店員制服、點餐問卷，甚至是拉麵碗底的字，也都和一蘭非常相似。不過網友也發現，「蘭池」店門上的日文寫錯字了。


▲蘭池店面設計跟一蘭幾乎如出一轍，但店門上的日文卻被抓包寫錯字。（影片截圖／翻攝自 Youtube , 2018.08.30）

不只如此，蘭池的官方網站也像是直接複製一蘭官網，除了公司簡介中載明「蘭池（杭州）餐飲管理有限公司」外，其他像是「溫柔、體諒、謙虛、誠實、勇敢」等特質、「安心、安全、健康」的宗旨，甚至是拉麵食材的介紹，幾乎全部照抄一蘭官網的中、日文說明。

不少大陸媒體曾報導指，蘭池拉麵是創辦人和前一蘭拉麵高層主管共同打造的品牌，更稱蘭池是「升級版一蘭拉麵」。對此，一蘭拉麵接受港媒《立場新聞》詢問時表示，「蘭池」和一蘭毫無關係，也不是一蘭任何的分支品牌，同時強調，不管外在設計多麼相似，對方也絕對無法做出和一蘭相同味道的拉麵，拍攝影片的日本網友也證實，蘭池的湯頭跟一蘭完全不同，甚至直言「難吃」。


▲雖然「蘭池」外在設計幾乎跟一蘭相同，但網友直言兩者的湯頭完全不一樣，甚至用「難吃」形容蘭池。（影片截圖／翻攝自 Youtube , 2018.08.30）

關鍵字一蘭蘭池拉麵山寨湯頭
10元商店賺什麼錢？老司機曝真相長髮妹一句話爆紅　網友請假衝成都

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan