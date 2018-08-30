駐港代表上任延宕 台港關係疑有變化

據了解，這不是第一次駐港代表工作簽證遭卡關的例子。2000年政黨輪前夕，駐港代表張良任在獲派赴港一年多後，才得到香港簽發的工作簽證；香港光華新聞文化中心主任路平，則等待11個月才拿到工作簽證。

大陸委員會6月中旬發布參事盧長水出任香港辦事處處長的消息，按正常程序，原本可望在7月拿到港府核發的工作簽證，赴港上任，但至今港府尚未核發工作簽證，香港辦事處長的位置空缺至今。

（中央社記者翟思嘉台北30日電）兩岸關係變化疑似帶動台港關係生變。傳出駐港代表盧長水遲遲無法上任，而香港也遲未公布駐台代表人選。香港消息人士直言，就現在台港關係來說，「能來才是新聞」。

而至於香港駐台機構「香港經濟貿易文化辦事處」主任鄭偉源7月28日已任期屆滿返港。香港政府也尚未公布接替人選。

大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正對此表示，港府還在處理盧長水工作簽證申請，陸委會會持續關注處理進度，並透過既有管道向港府溝通了解。

陸委會話說得含蓄，但香港政府步調與中共中央保持一致，且2016年以來有更趨保守的跡象。來自香港的消息人士直言，台灣駐港代表就任一事拖延已久，就現在台港關係來說並不稀奇，「能來才是新聞」。

淡江大學兩岸關係研究中心、中華港澳之友協會榮譽會長張五岳，不諱言當前台港關係受到兩岸大環境制約，但他表示，長期以來，香港都是兩岸關係先行先試的窗口，包括1992年香港會談、兩岸三通前以香港為中介，台港關係是兩岸四地中最務實與彈性的雙邊關係。

張五岳說，現在兩岸關係低迷，雙方應思考如何讓台港成為兩岸的機會之窗，而不是遭受池魚之殃。（編輯：張淑伶）1070830