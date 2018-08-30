低薪加反移民 匈牙利湖濱度假勝地鬧缺工

（中央社匈牙利修福克30日綜合外電報導）匈牙利巴拉頓湖擁有迷人碧綠海水、白色沙灘、風景如畫的山景和度假小鎮，但由於低工資及匈牙利反移民政策，造成勞動短缺加劇，湖濱觀光業前景艱難。

過往在共黨政府時代，中歐最大湖泊巴拉頓（Balaton）已很受歡迎，如今遊客不減反增，依舊成群湧入當地享受溫暖夏季氣候、海灘、酒吧、餐廳及當地生產的葡萄酒。

但對遍尋不著員工的餐廳和酒店老闆而言，這是頭疼的問題。匈牙利失業率處於歷史新低3.6%，而鼓吹民族主義的總理奧班（Viktor Orban）則強烈反對移民。