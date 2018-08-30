低薪加反移民 匈牙利湖濱度假勝地鬧缺工

（中央社匈牙利修福克30日綜合外電報導）匈牙利巴拉頓湖擁有迷人碧綠海水、白色沙灘、風景如畫的山景和度假小鎮，但由於低工資及匈牙利反移民政策，造成勞動短缺加劇，湖濱觀光業前景艱難。
過往在共黨政府時代，中歐最大湖泊巴拉頓（Balaton）已很受歡迎，如今遊客不減反增，依舊成群湧入當地享受溫暖夏季氣候、海灘、酒吧、餐廳及當地生產的葡萄酒。
但對遍尋不著員工的餐廳和酒店老闆而言，這是頭疼的問題。匈牙利失業率處於歷史新低3.6%，而鼓吹民族主義的總理奧班（Viktor Orban）則強烈反對移民。
當地餐廳老闆班拉齊（Balazs Banlaki）表示：「要找到園丁、女服務生或廚師是不可能的。」
班拉齊通常需要約10名員工來經營他的餐廳，雖只在夏季開業，但他必須自己動手的事卻越來越多。他說：「觀光季重新到來前，我們都會重新粉刷餐廳，但即使是這種工作，現在我也得自己拿起刷子。」
匈牙利平均每月工資不到530歐元（約新台幣1萬8900元），過去10年50萬人到西歐工作，因此國內缺乏勞工。
儘管匈牙利是經濟合作暨發展組織（OECD）中生育率最低的國家之一，目前人口不足1000萬，政府仍不聽從企業要求向合格移民勞工開放邊界的呼籲。
班拉齊說：「即使我們找到人，馬上就離職的機會也很高。我也因為害怕員工離開，而不敢批評他們。」（實習編譯：侯文婷/核稿：徐崇哲）1070830