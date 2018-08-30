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娛樂

NOW綜藝／浪子外表赤子心　趙正平十年綜藝路

記者吳維書／專訪2018/08/30 22:00
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放眼綜藝圈很難找出第二個「趙哥」趙正平，他說話直接，有任何不開心全寫在臉上，在這個講求「包裝」的演藝圈，簡直就是獨樹一格的存在，《NOWnews今日新聞》專訪綜藝圈這個異數──趙正平，與讀者一起走進他的內心世界。

專訪這天約在台北的四四南村，無奈天公不做美，下著滂沱大雨，還沒到約定的時間，趙正平早已準時出現在採訪地點，他帶點懷念口吻地說：「這是四四南村，我以前住在四四東村。」他是眷村子弟，現在身上依然帶點眷村子弟的強悍及豪爽氣味。


▲趙正平坦言自卑感重。（圖／記者林調遜攝，2018.8.30）

但在浪子般的外表下，趙正平坦言，「我其實沒什麼好驕傲的，那都是節目上演出來的，其實就是一個保護色。我們以前做幕後，你想想我們長這樣，看起來就是一個很愛玩的人，你看我以前照片就知道，所以做什麼都沒人會相信，很自卑，我自卑感非常重。」他透露，「要不是幕後轉幕前稍微開朗一點，很多人喜歡我，我才知道真有人喜歡我，要不然以前在幕後真沒有人喜歡。」

趙正平今年已轉幕前第10年，他在2007年因製作人湯宗霖的邀請，參加節目《國光幫幫忙》爆紅，隨即與梁赫群、林智賢合組「景行廳男孩」，在這之前他做了戲劇圈16年的幕後人員，也導過自己的戲，其中包含公視的人生劇展，他甚至有「金鐘趙」的別稱，但是這樣的身分卻沒有為他帶來足夠的自信心，那時候他看到圈子裡的現實面，「都是假的，因為有求於你，所以不得不說一些你的好話，當然啊，案子結束以後，再也沒看到他來找你，這個時候你就覺得怪了。」

他細數人情冷暖，「逢年過節，接你案子的人會送禮，那明年呢？我不是貪小便宜的人，但是既然你對我這麼好，為什麼不見了？所以全部都是有對價關係的。」他頓了一口氣坦承，「我是一個沒有安全感的人。」而這成了他信教的契機。


▲趙正平幕後轉幕前，接受各種挑戰。（圖／台視提供 , 2018.3.9）

趙正平回憶，「因為幕後轉幕前，演了幾部偶像劇，三立電視台一個監製是我一個老哥們，他帶我進了教會，我在那裡感受到一些不一樣的社會氛圍，這邊的人跟我沒有那麼直接的利害關係，這些人就是教友，他不會跟我要工作做、要戲演……沒有，所以我的防備心減低了很多，逐漸跟這些人親近了起來，我是2009年受洗。」他笑說很多人都是在人生低潮時有了信仰，但他卻是在變成藝人後，在最當紅時信主，也因為有了信仰，就算經歷了一年的低潮期，他始終能夠邁步向前。

身為藝人之後，趙正平坦言自己仍改不了「解決問題」的本性，「好幾次錄影，我都出來解決問題，以前幕後更多問題，現場錄影有演員不敢下衝浪滑水道，在那裡僵持很久，可是已經不對了，為什麼？她臉色不對、眼神也不對，再這樣下去會出事，我出來講話，製作人罵了一聲，就結束了，但在車上我想想，剛剛這樣講對嗎？我又不是製作人，怎麼常做製作人的事情？所以我在車上跟製作人說，因為我破壞遊戲規則，所以願意接受懲罰，製作人很聰明，他立刻知道該怎麼解決。」


▲趙正平幕前、幕後26年，看盡人生百態。（圖／記者林調遜攝，2018.8.30）

趙正平話說的直白，「我當時做這一行，根本就沒打算要做幕前，我們長得又不是劉德華，也不是金城武，打死都不可能走幕前，我覺得這一切都是上帝的安排，如果人可以操控自己的一切，那我們絕不會遇到失敗跟挫折，哪有人喜歡遇到失敗跟挫折，都是喜歡成功跟勝利。」他分析，「這十年開心的事情還是比較多，我心態上也變得比較健康一點，以前做幕後，常常都是擔心比較多，怕賠錢，只要賠錢，沒有老闆或製作人敢用你；或是自己接的案子賠了錢，我也做過製作人，接案子賠錢，我去哪裡生錢來賠錢？所以這十年當藝人，也從藝人的角度去看幕後，看清更多的事情，就比較容易面面觀。」

以前是單一視線，當了藝人之後，他以不同眼光與角色看待製作單位，覺得他們也有辛苦的一面，他笑了笑：「當然還是有遇過死要錢的製作單位，明明很多錢，但錢就是不給，給你一點點錢，但什麼都要做，所以幕前、幕後這26年真的讓我看盡人生百態。」


▲趙正平玩遊戲超拚命。（圖／台視提供 , 2018.3.30）

趙正平一路走來拉了不少人一把，「因為我被人家幫過，所以我幫人家是應該的，我們這個圈子有三個人幫過我，很有意思都姓王，第一個是王小棣導演，我27歲的時候做過他的執行製作；第二個是電影的王童導演，我30歲跟他合作，有做過他製片；第三個是王偉忠，我38歲時跟了他。三個各佔一方，都是霸主，在不同時期都幫過我。」

有趣的是，趙正平40歲那一年本來打算領完年終獎金，辭職去士林夜市賣雞排，但因緣際會下，反而開啟了10年的綜藝人生，或許就像他在專訪中一再強調的，「做自己，不要對不起自己的工作，我覺得這比較重要，但說的容易，做起來真的難。」雖然他嘴上說著難，但其實這十年來所做的，無非就是堅持「做自己」，正因這種信念，他為自己開啟了不一樣的綜藝人生。

關鍵字趙正平國光幫幫忙綜藝景行廳男孩
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