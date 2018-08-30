亞運／中國雙塔遮天　中華男籃吞敗將和南韓爭銅

此役首節，簡浩先飆三分球下馬威，不過隨後遭中國回敬一波11:0，所幸中華隊及時回穩，不過首節還是被攻下19:26處於落後。

2018雅加達亞運，中華男籃今(30)日4強賽強碰有2個NBA球員的中國，上半場靠著有CBA經歷的「小飛人」劉錚獨拿12分緊咬落後，可惜第三節崩盤，最終中華隊以63:86吞敗。將與南韓爭銅，力拚自1990年重返亞運4強的最佳成績。

次節，中國外線失準，給了中華隊追分機會，陳盈駿、劉錚接連上籃追到30:31僅差1分，無奈中國周琦跳出接管比賽，投進三分球連拿5分澆熄中華隊反撲氣焰，上半場中華隊30:37落後。

上半場，雙方的命中率差不多，不過在籃板數方面，身高劣勢的中華隊並沒有放棄防守，防守籃板還比中國隊多1個，總籃板數則以22個僅小輸給中國24個，不要忘記中國禁區有NBA級雙塔217公分周琦與214公分王哲林，顯現中華隊拚搶決心。

易籃再戰，中華隊手感不佳導致得分遲遲未進帳，反觀中國找回禁區高度，頻頻在籃下「賣高」打出2:13突破20分領先，第三節中國拿下12:31鎖定勝局。決勝節，中華隊找不出突破方式，最終以23分之差落敗。將進入銅牌戰。

全場最高分是中華隊劉錚24分5籃板，陳盈駿14分居次，胡瓏貿貢獻13分。中國方面，主力球員在第四節提早下場休息，2名NBA球員周琦繳22分包含4顆三分球，外帶16籃板為最佳，丁彥雨航攻下14分，王哲林18分9籃板。

中華男籃本屆亞運儘管沒有歸化中鋒Q.戴維斯坐鎮，但靠著「雙箭頭」劉錚、陳盈駿同場逞威，預賽豪取3連勝，以分組第一之姿相隔12年重返8強，接著再勝敘利亞，再創睽違48年首進4強佳績。