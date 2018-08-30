榮成：這幾年收購國內廢紙 不減反增

（中央社記者韋樞台北30日電）媒體報導台灣淪為世界垃圾場，提及榮成紙業大量進口國外廢紙並堆放在廠區外。榮成指出，這幾年並未少收國內廢紙，反而還增加，且買進國外廢紙只買分選過的回收紙。

蘋果日報報導台灣淪為世界垃圾場，今年台灣前7月廢紙進口量年增41.9%，超過2014年到2016年任何一年全年的量，內文還提及榮成大量進口國外廢紙並堆放在廠區外。

榮成表示，購買國外進口回收紙均是經過分選後的回收紙箱回收紙，從不使用未經分選的國外進口回收紙，這也正是中國大陸2018年開始禁止納入的國外進口回收紙品項。