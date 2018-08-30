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美中貿易戰延燒 芮特評估赴馬來西亞設生產基地

鉅亨網2018/08/30 21:20
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美中貿易戰開打，迄今無緩和跡象，芮特 - KY(6514-TW) 有意於中國大陸以外地區，另覓生產基地，將評估赴馬來西亞設新生產線的可行性，並於今 (30) 日與馬國 MUDA TIMUR INDUSTRY 公司 ，簽訂合作意向書。

芮特總經理吳東義日前在 OTC 的業績發表會已透露，該公司將在中國大陸以外地區另覓另現有生產基地，此一新投資案將提 9 月 6 日的董事會中討論。而今天與馬國公司雙方簽訂的合作意向書，主要為日後進行的實地查核預作準備。

芮特對於海外投資的新生產基地，主要指向馬來西亞的 ANOD 科技公司，但尚未進行實地查核的動作，今天由芮特與 ANOD 的母公司簽約，主要也是為能順利進行其實地的查核工作。

馬國的 MUDA TIMUR INDUSTRY 公司，目前持有 ANOD 科技公司 100% 的股權。

在美中貿易戰開打同時，芮特生產基地集中在江蘇昆山的張浦鎮，雖然在台也有協力廠，但吳東義日前在 OTC 業績發表會後透露，為尋求分散生產基地，該公司將在中國大陸以外地區另覓另現有生產據點，此一芮特的新投資案將提 9 月 6 日的董事會中討論，投資現成生產據點則不必耗時等待建廠時間，也增加生產的彈性。

芮特累計 1-6 月營收 2.65 億元，稅後純益 2998 萬元，每股純益 為 1.22 元。

生產天線產品的芮特努力擴大產品線，該公司布局在 4G、智能網、車載、WiFi 等應用，新增的美國客戶上半年已陸續出貨，今年下半年能源監測天線在手訂單 3 萬件，預計在 11 月之前拉貨完畢，也在洽談也有機會追加 2 萬件的新訂單。

芮特日 K 線圖

 

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