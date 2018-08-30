美中貿易戰延燒 芮特評估赴馬來西亞設生產基地

美中貿易戰開打，迄今無緩和跡象，芮特 - KY(6514-TW) 有意於中國大陸以外地區，另覓生產基地，將評估赴馬來西亞設新生產線的可行性，並於今 (30) 日與馬國 MUDA TIMUR INDUSTRY 公司 ，簽訂合作意向書。

芮特總經理吳東義日前在 OTC 的業績發表會已透露，該公司將在中國大陸以外地區另覓另現有生產基地，此一新投資案將提 9 月 6 日的董事會中討論。而今天與馬國公司雙方簽訂的合作意向書，主要為日後進行的實地查核預作準備。

芮特對於海外投資的新生產基地，主要指向馬來西亞的 ANOD 科技公司，但尚未進行實地查核的動作，今天由芮特與 ANOD 的母公司簽約，主要也是為能順利進行其實地的查核工作。