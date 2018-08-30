調查：陸產能增 7月大尺寸面板出貨創高

IHS Markit解釋，自2017年第2季以來，中國大陸面板廠的新產能快速擴增，主因廠商希望透過降價求售，帶動新產線的產量快速提升，達到經濟規模。

（中央社記者潘智義台北30日電）全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit最新調查顯示，因中國大陸面板廠新產能不斷攀升，7月全球大尺寸面板出貨量創單月新高。

IHS Markit表示，中國大陸面板新產能不斷開出，包括京東方的10.5代線，咸陽彩虹的8.6代線、中電熊貓的8.6代線，都在今年上半年開始量產。

IHS Markit指出，以面板出貨量計算，中國大陸面板廠京東方7月市占率為24%，全球第一，其次是南韓樂金顯示器（LG Display），市占率19%。不過，就出貨面積而言，南韓LGDisplay續以20%的市占率領先，其次才是京東方的18%。（編輯：郭萍英）1070830