華航、長榮航鬆口氣 機師工會承諾1年內不會發動罷工

桃園市機師職業工會和華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 歷經 4 次協商，今 (30) 日初步達成核心訴求共識，工會承諾 1 年內不發動罷工，勞資雙方也允諾，將協商期間拉長至 1 年，若 1 年內所有訴求達成協議，將承諾 3 年內不罷工。

機師工會表示，華航同意針對飛航操作品保系統 (Flight Operations Quality Assurance, FOQA) 飛行數據監控使用原則進行調整，日後 FOQA 將以趨勢觀察為原則，優先加強人員訓練和場站改善，勿逕行懲處。