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華航、長榮航鬆口氣 機師工會承諾1年內不會發動罷工

鉅亨網2018/08/30 21:26
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桃園市機師職業工會和華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 歷經 4 次協商，今 (30) 日初步達成核心訴求共識，工會承諾 1 年內不發動罷工，勞資雙方也允諾，將協商期間拉長至 1 年，若 1 年內所有訴求達成協議，將承諾 3 年內不罷工。

機師工會表示，華航同意針對飛航操作品保系統 (Flight Operations Quality Assurance, FOQA) 飛行數據監控使用原則進行調整，日後 FOQA 將以趨勢觀察為原則，優先加強人員訓練和場站改善，勿逕行懲處。

而長榮資方同意「最低服務年限」將由目前的 15 年漸進式調降，而公司自行訓練機師則將於 2021 年後調降至 10 年。

機師工會指出，長榮同意紅眼航班部分待機師飛行至目的地後，隔夜休息後再行返回，且冬季長程航班增加航班機師人力配置，並原則同意惡劣天候授權機長有權延誤或取消的權限等訴求，以促進整體飛行安全和改善過勞情況為目標。

桃園市機師職業工會日前取得合法罷工權，市場高度關注中秋假期是否罷工，所幸分別達成部分核心共識，勞資雙方允諾將協商期拉到一年。

交通部民航局對此表示，此次勞資雙方均能釋出善意，讓所有訴求回歸理性協商後，未來會全力協助勞資雙方各項溝通工作。

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