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中央社

黑犀牛搬家全死亡 肯亞保育區落漆

中央社2018/08/30 21:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社奈洛比30日綜合外電報導）肯亞11頭珍貴的黑犀牛遷移到新家，原本應是這個以保育聞名的國家例行性作業，但所有犀牛卻陸續死亡。官方報告指出，主因是保育區的水中含鹽過高引起中毒。

事實上，問題廣為人知，深層憂慮卻一直遭忽視。

專家一再警告，肯亞這個保育區選址不合適。但官方仍執意推動重新安置計畫，官員在發生這樣慘痛的錯誤後交相指責。

肯亞觀光和野生動物部長巴拉拉（Najib Balala）和世界自然基金會（WWF）6月底大張旗鼓推動這次黑犀牛大搬家計畫（#TheBigMove）。世界自然基金會投入100萬美元資助，用意在協助保存因盜獵遭殘暴殺害的黑犀牛。

國際自然保育聯盟（IUCN）將黑犀牛列為「極危」物種，距「野外滅絕」僅差一步。

肯亞野生生物管理局（KWS）及世界自然基金會花了6年時間準備黑犀牛大搬家，工作人員為奈洛比（Nairobi）和納庫魯（Nakuru）公園裡的黑犀牛施打鎮靜劑後，搬上車運送到東察沃（Tsavo East）新的保育區。

不過前野生生物管理局長、同時是資深保育人士羅蒂奇（Nehemiah Rotich）參訪兩次後說：「保育區選址不佳。」他指出，當地過於乾燥且離河流太遠，需要鑿洞取水。

這次，黑犀牛便是喝了鑿洞中過鹹的水。肯亞獸醫聯合會會長齊博爾（Benson Kibore）解釋說，過鹹的水使得這些動物更渴，讓牠們喝得更多，加速排出體內更多的水，使得血液變得濃重，流動緩慢，最後「脫水而死」。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070830

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