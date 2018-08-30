黑犀牛搬家全死亡 肯亞保育區落漆

（中央社奈洛比30日綜合外電報導）肯亞11頭珍貴的黑犀牛遷移到新家，原本應是這個以保育聞名的國家例行性作業，但所有犀牛卻陸續死亡。官方報告指出，主因是保育區的水中含鹽過高引起中毒。

事實上，問題廣為人知，深層憂慮卻一直遭忽視。

專家一再警告，肯亞這個保育區選址不合適。但官方仍執意推動重新安置計畫，官員在發生這樣慘痛的錯誤後交相指責。

肯亞觀光和野生動物部長巴拉拉（Najib Balala）和世界自然基金會（WWF）6月底大張旗鼓推動這次黑犀牛大搬家計畫（#TheBigMove）。世界自然基金會投入100萬美元資助，用意在協助保存因盜獵遭殘暴殺害的黑犀牛。