影／克莉絲汀史都華目睹「世紀殺人懸案」上法庭還原真相

李安盛讚90後最棒的女演員克莉絲汀史都華，日前確定接演新版《霹靂嬌娃》，雖然史都華還沒有跟另外兩位嬌娃娜歐蜜史考特、艾拉巴林斯卡碰面，但已經開始接受拳擊訓練，希望自己能以最好的狀態接演這部動作片，不過她主演的驚悚愛情片《裸愛殺機》，將先與影迷見面。
《裸愛殺機》改編自美國世紀懸案—麗茲波頓謀殺案，史都華在片中詮釋愛爾蘭女僕布麗姬，照顧麗茲波頓一家人，煮飯、曬衣服、做盡大小家事，還委屈住在不通風的房間裡，但卻成為麗茲波頓謀殺案的重要證人。
麗茲波頓謀殺案發生於1892年美國麻州秋河市，當時32歲、未婚的麗茲波頓，被控以斧頭謀殺親生父親與繼母兩人。這樁謀殺案因缺乏人證，麗茲波頓最終以無罪被釋放，而這宗謀殺案多年來也成為許多導演創作、改編的繆思，企圖重現這樁世紀懸案。
▲《裸愛殺機》改編自1892年美國麻州秋河市的麗茲波頓謀殺案。（圖／原創娛樂，2018.08.30）
《裸愛殺機》敘述家境富裕的麗茲波頓，長期在繼母冷淡、父親高壓的情緒暴力下長大。來麗茲家幫傭的女僕總是待不久，直到新任女僕布麗姬出現，家裡的一切慢慢有了轉變。麗茲與布麗姬互有好感，她們的愛悄悄萌芽……這份感情也把她們帶到從未想像過的感官世界。