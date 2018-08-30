影／克莉絲汀史都華目睹「世紀殺人懸案」上法庭還原真相

李安盛讚90後最棒的女演員克莉絲汀史都華，日前確定接演新版《霹靂嬌娃》，雖然史都華還沒有跟另外兩位嬌娃娜歐蜜史考特、艾拉巴林斯卡碰面，但已經開始接受拳擊訓練，希望自己能以最好的狀態接演這部動作片，不過她主演的驚悚愛情片《裸愛殺機》，將先與影迷見面。

《裸愛殺機》改編自美國世紀懸案—麗茲波頓謀殺案，史都華在片中詮釋愛爾蘭女僕布麗姬，照顧麗茲波頓一家人，煮飯、曬衣服、做盡大小家事，還委屈住在不通風的房間裡，但卻成為麗茲波頓謀殺案的重要證人。