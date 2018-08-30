NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼代打建功 惜巨人遭廣島橫掃影／史都華目睹「世紀殺人懸案」遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

登記出奇招吸睛 參選人抱現金穿白紗頂光頭

中央社2018/08/30 20:42
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄市參選人登記出奇招吸睛，市長參選人璩美鳳今天搭乘選戰大巴士捧200萬元現金做保證金現身登記，還有市議員參選人穿著白紗、也有人頂光頭來，都成為焦點。

市長、市議員參選登記31日截止，高雄參選人不受豪雨的影響，照既定步驟辦理登記，截至今天共有3人登記參選高雄市長，分別是國民黨韓國瑜、無黨籍蘇盈貴、璩美鳳。民進黨提名的陳其邁明天將會辦理登記。

為了搶曝光提高知名度，參選人各出奇招。璩美鳳下午搭乘「無黨高雄市長參選人璩美鳳」選戰大巴士現身選委會，還拿出新台幣200萬元現金保證金辦理登記，讓選務人員算了10餘分鐘才確認金額。

璩美鳳批評政黨政治惡鬥、民不聊生，她說「無黨覺醒」的共識已經形成，宣示要打造高雄為兩岸和平交流的示範城市。

首次投入市議員選舉，擁有高學歷的蔡宜芳穿今天穿著一襲白紗辦理參選登記，延續競選看板「嫁給高雄，我願意」的意象，她希望當選市議員，扮演好「市政媽媽」的角色。

近年來致力於環保並擔任「反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會」會長的高淑慧，今天與親民黨市議員吳益政一起辦理登記市議員參選。

首次投入市議員參選，高淑慧說她的選區（旗山等行政區）正是事業廢棄物的受害者，她帶著鄉親和黃鸝、朱鸝、穿山甲等馬頭山「原住民」的心聲登記參選。

頂著因為不滿8月15日馬頭山環評大會審查結果而落髮的光頭，高淑慧說，有決心為環境永續和經濟發展而戰。（編輯：吳佳穎）1070830

杜特蒂將訪以色列約旦 聚焦...今彩539第107208期開獎

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan