登記出奇招吸睛 參選人抱現金穿白紗頂光頭

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄市參選人登記出奇招吸睛，市長參選人璩美鳳今天搭乘選戰大巴士捧200萬元現金做保證金現身登記，還有市議員參選人穿著白紗、也有人頂光頭來，都成為焦點。

市長、市議員參選登記31日截止，高雄參選人不受豪雨的影響，照既定步驟辦理登記，截至今天共有3人登記參選高雄市長，分別是國民黨韓國瑜、無黨籍蘇盈貴、璩美鳳。民進黨提名的陳其邁明天將會辦理登記。

為了搶曝光提高知名度，參選人各出奇招。璩美鳳下午搭乘「無黨高雄市長參選人璩美鳳」選戰大巴士現身選委會，還拿出新台幣200萬元現金保證金辦理登記，讓選務人員算了10餘分鐘才確認金額。