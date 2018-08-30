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賴揆：加速落實原基法 完備原住民族權利保障

中央社2018/08/30 21:37
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北30日電）行政院今天晚間發布新聞稿指出，行政院長賴清德今天主持「原住民族基本法推動會」委員會議時表示，盼加速落實原基法，完備原住民族各項權利保障。

教育部在會中報告原住民族專任師資培育暨聘任現況時指出，全國原住民籍教師合計2324人，已多於法定的原住民重點學校應聘人數。

經濟部表示，政府已依據原基法規定，保障原住民利用自然資源的權利，包含利用水資源無須申辦水權登記，採取30立方公尺以下土石興建住宅，無須申辦採取許可，政府也將輔導原住民族土地內的河川區域內，從事低密度種植。

賴清德說，經濟部應積極配合立法院完成「土石採取法」修法，另辦理河川區域劃設、河川治理計畫、水道治理計畫線及用地範圍線等修正變更、劃設時，應事前辦理地方說明會跟在地部落充分說明，以兼顧保障原住民族土地及自然資源利用。

賴清德指出，規劃設置原住民族教育文化專區、建構原住民族教育體系，由原民會、教育部、農委會及相關部會給予協助，就規劃內容、區位與規模等後續工作進行討論；有關瀕危族語部分，原民會已有相關政策在保護，是否另行立法，由原民會邀集專家學者、部落代表進一步討論後再決定。（編輯：蘇龍麒）1070830

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