吳慷仁激吻女星　高喊：吃到一片肉！

議題電影《引爆點》今（30日）晚舉辦首映會，包含演員吳慷仁、姚以緹、尹馨、徐詣帆、陳以文、陳家逵、李劭婕、Duncan周群達、朱陸豪、楊少文、朱宥丞，和監製馬天宗、廖慶松、導演莊景燊、編劇王莉雯等，都盛裝出席，其中因為受傷一直沒參與宣傳的姚以緹，也終於歸隊。

之前拍戲受傷休息的姚以緹，終於和吳慷仁在首映會上合體，兩人在拍完《引爆點》後，變得非常有默契，更愛互虧。在被問到兩人在片中的激吻戲有什麼感覺時，吳慷仁開玩笑說：「就是吃到一片肉啊！」姚以緹則回嗆說：「對啦，你是兩片肉！」在在顯示兩人的好交情。