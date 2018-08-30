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娛樂

吳慷仁激吻女星　高喊：吃到一片肉！

記者翁新涵╱台北報導2018/08/30 22:12
▲吳慷仁和姚以緹（右）終於在首映合體。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.30）
▲吳慷仁和姚以緹（右）終於在首映合體。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.30）

議題電影《引爆點》今（30日）晚舉辦首映會，包含演員吳慷仁、姚以緹、尹馨、徐詣帆、陳以文、陳家逵、李劭婕、Duncan周群達、朱陸豪、楊少文、朱宥丞，和監製馬天宗、廖慶松、導演莊景燊、編劇王莉雯等，都盛裝出席，其中因為受傷一直沒參與宣傳的姚以緹，也終於歸隊。

之前拍戲受傷休息的姚以緹，終於和吳慷仁在首映會上合體，兩人在拍完《引爆點》後，變得非常有默契，更愛互虧。在被問到兩人在片中的激吻戲有什麼感覺時，吳慷仁開玩笑說：「就是吃到一片肉啊！」姚以緹則回嗆說：「對啦，你是兩片肉！」在在顯示兩人的好交情。

吳慷仁也被問到去年演出電視劇「麻醉風暴2」，卻沒入圍金鐘獎，會不會感到可惜？他表示去年在這部作品的戲份不多，自己看了也沒有達到期許，所以並沒有想過會被金鐘提名，不過他卻很看好黃佩嘉、黃健瑋、莫子儀。至於《引爆點》通過金馬獎初選，很有可能入圍2018金馬獎？他則表示「對金馬不敢想。」


▲（左起）徐詣帆、尹馨、編劇王莉雯、導演莊景燊、姚以緹、吳慷仁出席《引爆點》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.30）

在首映會上監製馬天宗也特別提到：「《引爆點》去年在拍攝前，我們劇組有找過許多工廠，希望能夠借來拍攝，但是都沒有一家工廠願意出借，所以我們在片中自己打造了一個，效果非常好。台灣近年，也只有《引爆點》敢去碰觸這些敏感的議題，我敢說《引爆點》是相當有膽識、有Guts的，只希望能讓觀眾看到不一樣的電影內容，不再只是看到好萊塢或是韓國在拍，我們台灣也行！」

關鍵字吳慷仁姚以緹引爆點
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