亞運男排4強中華惜敗南韓 陳建禎流下英雄淚

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華男排代表隊，今天在雅加達—巨港男子排球4強賽，歷經5局苦戰，最終以2比3不敵南韓，距離隊史首次金牌戰，只差了最後一步，賽後隊長陳建禎也流下男兒淚。

中華隊今天前4局和南韓扯平，雙方以2比2難分勝負，第5局中華隊一度以12比11領先，沒想到南韓連趕4分，反倒以15比12逆轉勝。

中華男排總教練陳裕安坦言，其實球員都已經盡了全力，「只可惜最後幸運女神沒有站在我們這邊」。

隊長陳建禎受訪時，語帶哽咽，一度難過的說不出話來，他強調，「從進國家隊到現在，當然想要超越過去成績來證明自己，我只能說，真的就差一步」。