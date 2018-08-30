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社會住宅聯盟團體座談　侯友宜：社宅蓋在對的地方才有用

記者陳志仁／新北報導2018/08/30 22:59
▲侯友宜強調，他提出的捷運都更，就是和社宅施作結合在一起，透過在捷運周遭大幅都更，改變土地使用效率，拿回更多社宅，就可照顧到更多弱勢族群。（圖／陳志仁攝影，2018.08.30）
▲侯友宜強調，他提出的捷運都更，就是和社宅施作結合在一起，透過在捷運周遭大幅都更，改變土地使用效率，拿回更多社宅，就可照顧到更多弱勢族群。（圖／陳志仁攝影，2018.08.30）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30）日與「社會住宅聯盟」進行座談，侯友宜表示，社宅數量他也可以喊出5萬2000戶，但最重要的是要蓋在交通便捷地方，不是光喊就可以，且「完工卻無法用，更是沒有用」。

社會住宅聯盟執行長彭揚凱簡報「給新北市長的住宅政策建議」，提出引導市場空屋釋出、落實可負擔租金、持續推動社會住宅、學生居住問題納入住宅政策等四大訴求；彭揚凱指出，新北租屋需求16.3萬戶六都最高，但中央政府的作法「有蘿蔔缺棒子」，導致養房比養車還便宜，希望能透過累進稅率引導空屋釋出。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，希望不分黨派的看待住宅政策，民進黨新北市長參選人蘇貞昌答應如果當選市長，會積極推動配合中央的社宅政策，以興建5萬2000戶為目標來努力；希望新北市帶頭帶動倡議大學實踐社會責任，將學生宿舍居住權結合社會住宅，盼侯友宜當選後可延續現有市府持續做的住宅政策。

針對蘇貞昌提出「地價稅、房屋稅歸零」，侯友宜說，「我們光要推減半就推不動，因為民進黨議員公開反對，不是蘇貞昌一人講歸零就有用」，免稅也與減輕社宅租賃者的壓力沒有直接相關；為增加空屋釋出誘因、加速推動社會住宅營運興辦，未來上任後希望讓「新北市房屋稅徵收率」、「住宅服務中心」自治條例趕快通過。

談到興建社會住宅，侯友宜認為，「不是喊個數目就有用，蓋在哪裡才是重點」，並舉例中和蓋300多戶的社會住宅，有3000多位報名，很多中籤者去看不適合，最後遞補都剛好補上了，這表示如果地點不適當，社會住宅也可能變蚊子館，增加弱勢者在交通、就學、就業困擾，「因此蓋社宅，量是問題、質更是一個問題。」

侯友宜說，新北市要做的是利用捷運帶動城市風貌改變，拿到大量公益回饋空間，讓社會住宅使用，在捷運站周遭蓋社宅，提高生活、大眾運輸機能，垂直拉高棟距、提高基準容積，就可以拿回更多公益回饋空間，可以做社宅、公共托育托老、青年創業工作坊、讓就學就業和生活商業機能集中，才符合照顧弱勢的目的。

關於學生居住問題，侯友宜認為，「新北學生居住問題最重要」，他在市府任內大約拆了1.2萬租房違建，公安是學生最重要的保障，但學生是不是一定要住在學校周遭？若能讓學生更方便到學校，如輔大捷運前後兩、三站，啟動都市更新取得社宅供學生住宿，既讓學生便利使用捷運，也能解決學生住宿問題。

關鍵字侯友宜蘇貞昌社會住宅聯盟執行長彭揚凱崔媽媽基金會執行長呂秉怡
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