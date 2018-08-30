社會住宅聯盟團體座談　侯友宜：社宅蓋在對的地方才有用

社會住宅聯盟執行長彭揚凱簡報「給新北市長的住宅政策建議」，提出引導市場空屋釋出、落實可負擔租金、持續推動社會住宅、學生居住問題納入住宅政策等四大訴求；彭揚凱指出，新北租屋需求16.3萬戶六都最高，但中央政府的作法「有蘿蔔缺棒子」，導致養房比養車還便宜，希望能透過累進稅率引導空屋釋出。

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30）日與「社會住宅聯盟」進行座談，侯友宜表示，社宅數量他也可以喊出5萬2000戶，但最重要的是要蓋在交通便捷地方，不是光喊就可以，且「完工卻無法用，更是沒有用」。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，希望不分黨派的看待住宅政策，民進黨新北市長參選人蘇貞昌答應如果當選市長，會積極推動配合中央的社宅政策，以興建5萬2000戶為目標來努力；希望新北市帶頭帶動倡議大學實踐社會責任，將學生宿舍居住權結合社會住宅，盼侯友宜當選後可延續現有市府持續做的住宅政策。

針對蘇貞昌提出「地價稅、房屋稅歸零」，侯友宜說，「我們光要推減半就推不動，因為民進黨議員公開反對，不是蘇貞昌一人講歸零就有用」，免稅也與減輕社宅租賃者的壓力沒有直接相關；為增加空屋釋出誘因、加速推動社會住宅營運興辦，未來上任後希望讓「新北市房屋稅徵收率」、「住宅服務中心」自治條例趕快通過。

談到興建社會住宅，侯友宜認為，「不是喊個數目就有用，蓋在哪裡才是重點」，並舉例中和蓋300多戶的社會住宅，有3000多位報名，很多中籤者去看不適合，最後遞補都剛好補上了，這表示如果地點不適當，社會住宅也可能變蚊子館，增加弱勢者在交通、就學、就業困擾，「因此蓋社宅，量是問題、質更是一個問題。」

侯友宜說，新北市要做的是利用捷運帶動城市風貌改變，拿到大量公益回饋空間，讓社會住宅使用，在捷運站周遭蓋社宅，提高生活、大眾運輸機能，垂直拉高棟距、提高基準容積，就可以拿回更多公益回饋空間，可以做社宅、公共托育托老、青年創業工作坊、讓就學就業和生活商業機能集中，才符合照顧弱勢的目的。

關於學生居住問題，侯友宜認為，「新北學生居住問題最重要」，他在市府任內大約拆了1.2萬租房違建，公安是學生最重要的保障，但學生是不是一定要住在學校周遭？若能讓學生更方便到學校，如輔大捷運前後兩、三站，啟動都市更新取得社宅供學生住宿，既讓學生便利使用捷運，也能解決學生住宿問題。