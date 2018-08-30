NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼代打建功 惜巨人遭廣島橫掃影／史都華目睹「世紀殺人懸案」遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈美放寬鋼鋁政策〉台鋼廠銷美將迎挑戰 豁免品項需關

鉅亨網2018/08/30 21:57
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國放寬南韓、巴西進口的鋼鐵以及阿根廷進口的鋼鋁製品配額，並允許企業就美國產量、品質不足的產品申請關稅豁免並不佔進口配額，對台灣鋼鐵廠來說，在未取得豁免下，銷美將產生壓力，相關豁免品項還需關注。

產業人士指出，美國國內鋼鋁供應本來就不足，實施 232 條款後缺口更大，導致國內價格飆漲，進口產品就算加關稅，依舊有價格優勢，才會導致輸美鋼鐵量不減反增，也使美國下游企業成本大增。

因此，這次美國政府開放韓國、巴西、阿根廷，就美國產量、品質不足的產品，可申請產品豁免，這些除外產品不但不佔進口配額，也不須繳納關稅，目的就是舒緩美國國內業者的成本及需求。

不過，在美國豁免三國進口鋼鋁製品的情況之下，預期美國國內、進口價格將下滑，對未在豁免名單中的台灣等國家來說，銷美鋼鋁製品的數量與價格，都將承受壓力。

此外，國內鋼鐵龍頭中鋼 (2002-TW) 估計，歐盟對鋼品實施臨時防衛措施的配額預計 10 月額滿，屆時無法進入美國、歐洲市場的產品，都將轉往亞洲市場，預計將對鋼市造成影響。

不過，目前尚未得知美國商務部針對韓國、巴西、阿根廷三國放寬的配額額度以及豁免的產品項目，因此後續影響規模還得觀察。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中鋼鋼鐵美中貿易戰headline
長照險上半年賣逾11億元 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan