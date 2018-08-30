〈美放寬鋼鋁政策〉台鋼廠銷美將迎挑戰 豁免品項需關

美國放寬南韓、巴西進口的鋼鐵以及阿根廷進口的鋼鋁製品配額，並允許企業就美國產量、品質不足的產品申請關稅豁免並不佔進口配額，對台灣鋼鐵廠來說，在未取得豁免下，銷美將產生壓力，相關豁免品項還需關注。

產業人士指出，美國國內鋼鋁供應本來就不足，實施 232 條款後缺口更大，導致國內價格飆漲，進口產品就算加關稅，依舊有價格優勢，才會導致輸美鋼鐵量不減反增，也使美國下游企業成本大增。

因此，這次美國政府開放韓國、巴西、阿根廷，就美國產量、品質不足的產品，可申請產品豁免，這些除外產品不但不佔進口配額，也不須繳納關稅，目的就是舒緩美國國內業者的成本及需求。