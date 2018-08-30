中國挖我邦交國 日本超黨派議員力挺台灣

謝長廷也致謝日華議員懇談會長年以來對台灣的支持，並指出中國近來謀我邦交國的舉措，已嚴重破壞兩岸和平，未來台灣將繼續與日本、美國等理念相近的國家維持密切合作，積極擴展與各國的友好關係，並致力於開拓國際空間。

針對中國21日逼薩爾瓦多宣布與台灣斷交一事，目前擁有283名國會議員成員的日華議員懇談會會長古屋圭司及事務局長木原稔今天特地到位於東京白金台的駐日代表處拜會謝長廷，表達對台灣的支持，並交付對台灣友好的決議文。

決議文寫道：「驚聞薩爾瓦多宣布與貴國斷絕外交關係，深感痛心。國際社會並不認同『以武力改變現狀』，但面對以經濟實力作為後盾的另一型態的壓力，難以抵抗，實在有沈重的無力感。我們正思考有沒有可以協助台灣的地方。」

決議文指出，可協助台灣的作法。例如向國際社會展示台灣對日本的影響力，並且共同向相關國家提供經濟援助。如果這作法可行，將以穩重且確實的作法，及早促成台日在第三國之合作。

決議文還寫道：「面對意料外的國家困難，如果有任何台日可攜手合作的地方，台灣可隨時通知，我們將盡最大努力提供協助。」（編輯：高照芬）1070830