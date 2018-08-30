台灣流浪犬抵舊金山 領養家庭熱情接機

（中央社記者張克怡舊金山29日專電）經過10幾個小時的漫長旅程，8隻台灣土狗順利抵達舊金山，來自加州各地的領養家庭在機場大廳等候，期待和毛小孩的第一次接觸。

在熱心旅客兼護犬大使帶領下，航空標準籠裡的8隻小黑狗好奇地東張西望，似乎感受到即將離開狗籠，展開全新生活。

來自聖克魯斯（Santa Cruz），開了2個小時車程的領養人非常開心，手續完成後迫不及待從狗籠抱出6個月的溫尼（Winnie），溫尼舒服地躺在機場地上，2個小主人又抱又親，愛不釋手。

領養家庭表示，台灣土狗屬中型犬，非常適合一家四口喜愛戶外活動的生活方式，當初在救援協會網站看到溫尼的照片和介紹就決定認養。