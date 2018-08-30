台灣流浪犬抵舊金山 領養家庭熱情接機

（中央社記者張克怡舊金山29日專電）經過10幾個小時的漫長旅程，8隻台灣土狗順利抵達舊金山，來自加州各地的領養家庭在機場大廳等候，期待和毛小孩的第一次接觸。
在熱心旅客兼護犬大使帶領下，航空標準籠裡的8隻小黑狗好奇地東張西望，似乎感受到即將離開狗籠，展開全新生活。
來自聖克魯斯（Santa Cruz），開了2個小時車程的領養人非常開心，手續完成後迫不及待從狗籠抱出6個月的溫尼（Winnie），溫尼舒服地躺在機場地上，2個小主人又抱又親，愛不釋手。
領養家庭表示，台灣土狗屬中型犬，非常適合一家四口喜愛戶外活動的生活方式，當初在救援協會網站看到溫尼的照片和介紹就決定認養。
他們興奮地說：「終於等到這一刻，狗糧、玩具和床墊都準備好，要趕快帶溫尼回家。」
領養活動由舊金山「愛和第二次機會」（Love andSecond Chances）流浪犬救援協會與台灣瑪麗愛狗協會合作，尋找領養家庭。
前往機場接機的台裔陳憶嘉是愛和第二次機會的創辦人，她表示，被領養的是年幼的台灣土狗，介於6個月到2歲之間。
今年29歲的陳憶嘉接受中央社記者訪問說，19歲開始照顧收容所內的流浪犬，接著擔任寄養家庭。23歲成立流浪狗救援協會，希望能幫助台灣可憐的流浪犬在美重生。
嘉義出生、5歲來美的陳憶嘉13歲時曾到台灣旅遊，看到街上很多流浪狗，又瘦又餓，她想幫忙卻不知該如何開始。多年後，她依然記得當時的情景。
她說，美國也有許多浪犬，因此想讓台灣流浪狗在美被領養並不容易。她發現台灣街頭或收容所內有美國人喜歡的黃金獵犬，開始尋找想要領養黃金獵犬的美國家庭，成功踏出第一步。
自2012年創會以來，陳憶嘉開啟美國本土和國際流浪犬救援計畫。她開心地表示，幫助超過2400隻在美國境內和來自台灣、韓國、墨西哥、土耳其、印度等地受虐、被棄養和流浪犬找到領養家庭。
近年來，陳憶嘉努力協助台灣土狗在美國獲得領養機會，每個月都會到舊金山機場接機2、3次，由於領養家庭遍佈加州，有時得開12個小時的車程，當天往返洛杉磯和舊金山。
不過陳憶嘉說：「只要能為牠們找到領養家庭，再辛苦也值得。」（編輯：廖漢原）1070830