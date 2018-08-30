加緊開通 北京9/1開放台灣人申領居住證

（中央社記者繆宗翰北京30日電）北京原先傳出因施行細則未定，9月1日無法開放台灣人申領居住證。消息曝光後，北京市公安局晚間通報，9月1日起，正式啟動港澳台居住證申領發放工作。

中央社記者近日聯繫北京多個相關單位，得到一致回覆，「居住證只是中央政策，北京還沒有出台細則，所以9月1日北京還不會有人申辦」。

相關報導上午曝光，北京晚報晚間便引述北京市公安局通報，9月1日起，將正式啟動港澳台居民居住證申領發放工作。

雖然通報宣稱，北京市公安局在全市16個區的戶籍派出所設置了304個受理點。但據了解，截至目前，受理地點仍在研議中。