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中央社

加緊開通 北京9/1開放台灣人申領居住證

中央社2018/08/30 22:18
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京30日電）北京原先傳出因施行細則未定，9月1日無法開放台灣人申領居住證。消息曝光後，北京市公安局晚間通報，9月1日起，正式啟動港澳台居住證申領發放工作。

中央社記者近日聯繫北京多個相關單位，得到一致回覆，「居住證只是中央政策，北京還沒有出台細則，所以9月1日北京還不會有人申辦」。

相關報導上午曝光，北京晚報晚間便引述北京市公安局通報，9月1日起，將正式啟動港澳台居民居住證申領發放工作。

雖然通報宣稱，北京市公安局在全市16個區的戶籍派出所設置了304個受理點。但據了解，截至目前，受理地點仍在研議中。

另外，通報附圖顯示，與台胞證、港澳通行證不同的是，港澳台居民居住證上印有「中華人民共和國」字樣。

通報指出，港澳台居民申領居住證，需持本人港澳台居民出入境證件，向居住地派出所交驗相關證件、證明即可辦理。

其中，居住地住址證明包括，房屋租賃合約、房屋產權證明文件、購房合約或者房屋出租人、用人單位、就讀學校出具的住宿證明等。

就業證明則包括，工商營業執照、勞動合約、用人單位出具的勞動關係證明，或者其他能夠證明有合法穩定就業的資料等。就讀證明則為，學生證、就讀學校出具的其他能夠證明連續就讀的資料等。

通報表示，公安機關受理相關證件、證明後，將於受理日起20個工作日內發放證件。（編輯：張淑伶）1070830

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