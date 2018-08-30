亞運男子400公尺接力隊 中華隊名列第4

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華亞運田徑男子400公尺接力隊，今天在雅加達—巨港亞運田徑男子400公尺決賽，飆出今年最佳的38秒98、名列第4，以0.9秒之差和銅牌擦身而過。

今年亞運男子400公尺接力隊，包括魏溢慶、楊俊瀚、魏泰陞以及王偉旭4人組成，比賽結束後，4人異口同聲表示，這次目標是希望突破39秒大關，大家也順利完成，若要說有遺憾，就是沒能拿下獎牌。

負責跑關鍵第3棒的魏泰陞坦言，他和最後一棒王偉旭在傳接棒的過程中，有一點小瑕疵，「就差在默契還是差了一點。」他表示，這個全新組合今年只在大連移訓時的小比賽有跑過，「但這麼高張力的大賽，是第一次。」