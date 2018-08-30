大馬黑風洞換新裝 272級階梯色彩繽紛

（中央社實習記者吳昇鴻30日吉隆坡專電）馬來西亞雪蘭莪州黑風洞今年披新裝，272級階梯刷上了繽紛色彩，由於這裡是印度教徒在大寶森節酬神還願的地點，這樣充滿印度風情的色彩別具意義。

明天是馬來西亞國慶日，也是獨立61週年紀念日，吉隆坡知名地標之一的印度教聖地黑風洞（Batu Caves）搭配奉獻儀式，特別進行美化工程，為272級階梯彩繪上紅、綠、橘、藍等色彩。

黑風洞管理員提亞噶（Thiyaga）今天告訴中央社，黑風洞歷經一年半整修工程，造訪遊客明顯增加。

黑風洞獨特歷史與地理景觀特別吸引歐美遊客造訪，一位遠從德國赴大馬旅遊的背包客告訴記者：「黑風洞七彩奪目的粉刷設計充滿印度風情，自己雖然是基督徒，對這種藝術工藝色彩仍感到讚嘆。」