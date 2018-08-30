大馬黑風洞換新裝 272級階梯色彩繽紛

（中央社實習記者吳昇鴻30日吉隆坡專電）馬來西亞雪蘭莪州黑風洞今年披新裝，272級階梯刷上了繽紛色彩，由於這裡是印度教徒在大寶森節酬神還願的地點，這樣充滿印度風情的色彩別具意義。
明天是馬來西亞國慶日，也是獨立61週年紀念日，吉隆坡知名地標之一的印度教聖地黑風洞（Batu Caves）搭配奉獻儀式，特別進行美化工程，為272級階梯彩繪上紅、綠、橘、藍等色彩。
黑風洞管理員提亞噶（Thiyaga）今天告訴中央社，黑風洞歷經一年半整修工程，造訪遊客明顯增加。
黑風洞獨特歷史與地理景觀特別吸引歐美遊客造訪，一位遠從德國赴大馬旅遊的背包客告訴記者：「黑風洞七彩奪目的粉刷設計充滿印度風情，自己雖然是基督徒，對這種藝術工藝色彩仍感到讚嘆。」
大寶森節對印度教徒意義重大，信徒以各種苦行儀式表達懺悔、贖罪或祈福，包括用鐵支或鐵鉤穿過臉或身體許多部位，或扛著用鐵片、鮮花素果和孔雀羽毛裝飾的卡瓦第（Kavadi）赤腳苦行。
馬來半島中部地區的印度教信徒通常會前往黑風洞參拜。信徒參拜前要經過約48天禁慾和齋戒儀式，以潔淨身心向神明懺悔或祈福。信徒要走過耗時8小時、長達15公里的路途抵達黑風洞，之後還要再爬上272級階梯，才能到達位於山洞內的廟宇。
黑風洞的美化工程透過漸層式粉刷技巧，讓這座印度教洞穴廟宇增添繽紛活力，也吸引大批國際遊客朝聖。（編輯：林憬屏）1070830