馬克宏海外批評同胞抗拒變革 挨轟蠢話

（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國總統馬克宏走訪丹麥時，形容他的同胞是「抗拒變革的高盧人」，遭國內在野黨人痛批態度輕蔑。
馬克宏（Emmanuel Macron）與在丹麥工作生活的法國人舉行會談時做出上述表示。他一向欣賞丹麥混合有力的社會安全制度及允許私人公司可輕易解僱員工的經濟模式。
他昨天下午說：「不要太天真，一切與文化有關，與作為歷史產物的人民有關。」
馬克宏說：「這些信仰路德教派（新教）人民近年來經歷諸多轉變，不像高盧人抗拒變革。」高盧人是2000多年前在法國的古老部落名稱。
這番話符合他先前所說，法國人「憎恨改革」，而這個國家「無法改革」。馬克宏上任後，喜歡改談「轉變」。
國內在野黨對馬克宏這番話大做文章。極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）說：「他和平常一樣，人到海外就奚落法國人。高盧人很樂意回應他的傲慢和輕蔑。」
左派政黨不屈法國（France Unbowed）國會議員寇比雅（Alexis Corbiere）譴責馬克宏「驚人的蠢話」。
寇比雅說：「馬克宏在丹麥不只是輕蔑自己的人民，對高盧人也一無所知，其實他們非常進步。」（譯者：羅苑韶/核稿：陳政一）1070830