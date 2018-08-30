馬克宏海外批評同胞抗拒變革 挨轟蠢話

（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國總統馬克宏走訪丹麥時，形容他的同胞是「抗拒變革的高盧人」，遭國內在野黨人痛批態度輕蔑。

馬克宏（Emmanuel Macron）與在丹麥工作生活的法國人舉行會談時做出上述表示。他一向欣賞丹麥混合有力的社會安全制度及允許私人公司可輕易解僱員工的經濟模式。

他昨天下午說：「不要太天真，一切與文化有關，與作為歷史產物的人民有關。」

馬克宏說：「這些信仰路德教派（新教）人民近年來經歷諸多轉變，不像高盧人抗拒變革。」高盧人是2000多年前在法國的古老部落名稱。