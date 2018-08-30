金鐘入圍　許效舜早從「長官」嘴裡得知

綜藝大哥許效舜今（30）日參加節目《瘋神無雙》錄影，他以該節目入圍本屆金鐘「綜藝節目主持人獎」，他透露節目九年來首次入圍，自己錄影前必擺香案，期望錄影時能讓自己的Idea大爆發。至於金鐘入圍，他早有答案，原來三個月前，他在靜坐時突然看到一座金鐘獎，詢問「長官」（許效舜奉祀的神明）是否今年入圍，答案是肯定的。
許效舜將「長官」所言告知澎恰恰，澎恰恰聞言笑回，「都還沒開始耶！」直到上周愛貓在家裡玩耍，不小心把先前的金鐘獎盃踢倒，「咚」的一聲落地，讓他當場覺得，「這不就是敲響金鐘，有機會了。」結果公布入圍結果後，澎恰恰來電祝賀，但也笑說：「之前的提示都是你自己啦，不要拿來呼嚨我們。」苗可麗也笑說：「如果有得獎，就是你一人獨得了。」
▲《瘋神無雙》至今已九年。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.30）
許效舜昨（29）日因新茶館即將開幕，回了一趟基隆，特地去跟「長官」請示有沒有機會入圍，立刻出現聖杯回應，他開心打給《超級夜總會》製作單位，直呼「妥當了」，沒想到竟是《瘋神無雙》入圍，讓他當場想跟牙醫借拖鞋打頭，看看到底是不是真的。
許效舜對於台灣的短劇型態節目能在編劇群的努力下發光發熱，感到非常開心，他透露入行以來，從《連環泡》、《紅白勝利》、《鐵獅玉玲瓏》等節目，讓他充滿熱情跟沸騰，希望可以一直演下去。不過，他也笑說：「我入圍綜藝節目主持人感覺有點怪怪的，因為節目內容都是短劇，應該入圍戲劇類才對。」他這次入圍面對張菲、胡瓜、黃子佼等強勁對手，自認這些大哥演藝經歷都是30年以上，自己最菜只有29年。