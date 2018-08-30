亞運男籃 中華不敵中國無緣金牌戰

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華男籃今在第3節崩盤，被對手打出一波31比12攻勢，終場63比86不敵中國，在今年雅加達—巨港亞運男子籃球4強賽吞敗，也無緣晉級最後的金牌戰。

中國隊今年陣容包括具美國職籃（NBA）資歷、身高218公分的長人周琦，以及曾在小牛夏季聯盟登場亮相的好手丁彥雨航等人，不過中華隊上半場打完，僅以30比37微幅落後。

沒想到下半場風雲變色，中國隊僅用一節就打爆中華隊，也把差距擴大至20分以上、提前奠定勝基，全場攻下24分的劉錚則坦言，就他自己的部分，很多球沒有處理好，「該放進的球也沒放進」。