台印產業鏈結論壇閉幕 企業洽商成果豐

（中央社記者康世人新德里30日專電）為期兩天的第2屆台印產業鏈結高峰論壇今天圓滿閉幕，近百家台灣及印度的業者進行B2B（企業對企業）商洽會，預計將創造許多台印企業的合作與商機。

由印度工商協會（FICCI）與中華民國全國工業總會合辦、並由資訊工業策進會執行的第2屆台印產業鏈結高峰論壇，自29日起一連兩天在新德里舉行。

繼昨天的主論壇及電子製造及工業區、綠色科技與智慧車輛零元件等三項領域的分論壇後，今天舉行B2B商洽會，共有26家台灣車用電子、電子製造、工業園區、智慧城市與綠能等業者與70幾家印度業者舉行一對一合作洽談。