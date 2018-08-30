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生活

台灣人素質？他嘆「只剩26元…」　老闆好心請客卻哭了

生活中心／綜合報導2018/08/30 23:46
▲台灣人素質？他嘆「我剩 26 元…」，老闆霸氣請客卻哭了。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲台灣人素質？他嘆「我剩 26 元…」，老闆霸氣請客卻哭了。（圖／翻攝自爆怨公社）

真心換絕情，好心被雷親！一名餐廳老闆日前遇到一名顧客自稱「全身只剩 26 元」，便下定決心讓對方「吃飽吃滿」，怎料客人大快朵頤一番後，竟連一句謝謝都不說，直接拍拍屁股走人，讓老闆看了既傻眼又氣憤，直呼：「這就是台灣人的素質嗎？難怪常常有人說別管太多閒事！」

該名老闆在臉書社團「爆怨公社」發文怒控，日前開店時遇到一名客人，一進店便開口問「老闆請問我身上剩 26 元我能吃什麼東西？能填飽肚子的...」嚇得他追問「蛤？你怎麼剩 26 元？連便當都買不起了餒！」客人只幽幽地回「是啊，因為發生一些事...」字句間滿是無奈。

由於自己也曾經沒錢吃飯過，老闆便大方邀請客人入座，並弄了一些臭豆腐、豆干、雞腿、雞腿排給他「吃飽吃滿」，豈料客人吃完後連聲謝謝都沒說，不但說走就走，還把店裡弄得亂七八糟的，讓老闆氣憤痛批「這就是台灣人的素質嗎？呵呵，總結難怪常常有人說別管太多閒事，因為好心沒好報！」

貼文一出，網友紛紛留言「你是好心人，能體會苦難人，好心會有好報的，別生氣也別難過了，祝你生意興隆」、「唉，人越來越冷血不是沒原因」、「總有這些利用善心的混帳」；也有網友神比喻「讓我回想起大學時教授的一段話： 0 分也有不同，空白的 0 分我一定當掉，寫滿的 0 分，我或許會讓他 pass ，為什麼呢？因為程度不好可以補救，態度不好就沒救了」。

關鍵字爆怨公社老闆請客餐廳
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