台灣人素質？他嘆「只剩26元…」　老闆好心請客卻哭了

真心換絕情，好心被雷親！一名餐廳老闆日前遇到一名顧客自稱「全身只剩 26 元」，便下定決心讓對方「吃飽吃滿」，怎料客人大快朵頤一番後，竟連一句謝謝都不說，直接拍拍屁股走人，讓老闆看了既傻眼又氣憤，直呼：「這就是台灣人的素質嗎？難怪常常有人說別管太多閒事！」

該名老闆在臉書社團「爆怨公社」發文怒控，日前開店時遇到一名客人，一進店便開口問「老闆請問我身上剩 26 元我能吃什麼東西？能填飽肚子的...」嚇得他追問「蛤？你怎麼剩 26 元？連便當都買不起了餒！」客人只幽幽地回「是啊，因為發生一些事...」字句間滿是無奈。