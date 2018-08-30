傳瀧澤秀明將成傑尼斯社長 人事恐起紛爭

瀧澤於1995年13歲進入傑尼斯事務所後，立刻受到強尼寵愛，主演日劇「魔女的條件」深受歡迎。後來瀧澤與今井翼成立兩人組團體「瀧＆翼」出道後，強尼重視舞台劇，2010年以後舉行的公演「瀧澤歌舞伎」就交由瀧澤挑大樑。

被喻為男偶像製造機的傑尼斯事務所創立至今56年，捧紅許多偶像團體、藝人，包括木村拓哉、中居正廣等5人組天團SMAP（已解散）、5人偶像團體「嵐」，以及2015年出道的6人偶像團體King & Prince等。現在傳出社長強尼喜多川因年事已高，希望龍澤秀明接班。

（中央社記者楊明珠東京30日專電）今天出刊的日本雜誌週刊文春報導，知名經紀公司傑尼斯事務所社長、86歲的強尼喜多川（喜多川擴）欽點36歲的藝人瀧澤秀明當接班人，但這項人事可能為社內埋下新的紛爭火種。

週刊文春指出，隨著傑尼斯事務所愈來愈擴大，漸漸以電視台工作為主流，但傑尼斯事務所作風較為保守，原則上以舞台劇為主軸，這可能也是強尼認為瀧澤具有領導人條件的關鍵之一。目前瀧澤已開始為傑尼斯藝人安排工作，持續拜會電視台。

報導說，傑尼斯事務所內最會關照公司藝人的就屬瀧澤，瀧澤等於是強尼的分身，願意為公司人員分勞解憂。像是強尼生日時，每年都由瀧澤籌辦，召集大批藝人辦派對，很會替傑尼斯事務所整體著想。

傑尼斯事務所目前最大的支柱可說是偶像團體「嵐」和瀧澤，但雙方未曾合作表演過。有說法指出，瀧澤是強尼派的人馬，而「嵐」是傑尼斯事務所副社長藤島茱莉景子（簡稱茱莉）的人馬。茱莉的母親也是傑尼斯的副社長瑪麗喜多川（藤島瑪麗泰子，簡稱瑪麗），是社長強尼的姐姐，現年91歲。

報導引述知情人士的話說，原本是5人目前減為4人的偶像團體東京小子（TOKIO）雖沒特別唱紅什麼歌曲，卻能連續24次登上日本放送協會（NHK）除夕夜的紅白歌唱大賽，主要是茱莉力量夠大。

但強尼派的2人組團體近畿小子（KinKi Kids），從出道至今20年間未曾登上NHK紅白歌唱大賽。強尼派有一股時不予我的感覺，因此傑尼斯事務所有人認為，如果由瀧澤擔任強尼的接班人，或許可以消除社內的派系隔閡。

不過，傑尼斯輩份最高的藝人首推現年54歲的近藤真彥，之前瑪麗接受週刊文春專訪時也曾說出器重近藤真彥的話。輩份排行第二的藝人就是偶像團體少年隊出身的東山紀之。

有看法指出，瑪麗曾說自己的女兒茱莉是接班人，如果瀧澤真的成了強尼的接班人，傑尼斯事務所可能會分裂。（編輯：林憬屏）1070830