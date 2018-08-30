傳瓜地馬拉有人策動與台斷交 美參議員籲謹慎

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）美國聯邦參議員盧比歐今天在推特上表示，聽聞瓜地馬拉總統莫拉萊斯身邊的人正在策動他與台灣斷交，轉而與中國建交。他呼籲莫拉萊斯不要理會。
中華民國與薩爾瓦多斷交後，包括瓜地馬拉、宏都拉斯等中南美洲友邦多次被點名可能成為下一個與台灣斷交的邦交國。
盧比歐（Marco Rubio）今天也透過推特表示，聽聞與莫拉萊斯（Jimmy Morales）關係密切的人正在策動他與台灣斷交，並與中國建交，「希望他不會聽他們的」。
盧比歐也指出，薩爾瓦多左翼反美政府很快就會失去美國外援，不希望見到這樣的情況在瓜地馬拉發生。
台薩關係生變後，美國白宮與國務院皆發表聲明表示正在重新審視美國與薩爾瓦多關係。白宮在聲明中表示，薩爾瓦多執政黨卸任前做出不透明決定，與台北中斷外交關係，將影響整個美洲區域的經濟健康與安全，對此美國嚴重關切，也呼籲各國要警惕中國的經濟宰制。
十分友台的美國國會參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）也表示，準備推動立法，授權美國國務院採取諸如降低關係或改變對外援助等方式，防止台灣剩下的邦交國再轉而承認中國。
台薩斷交後，外界憂心中美洲國家邦交關係。涉外人士透露，瓜地馬拉大使亞谷華（Olga Maria AgujaZuniga）日前與外交部次長劉德立見面，表示將維持與台灣的邦交。（編輯：林憬屏）1070830