傳瓜地馬拉有人策動與台斷交 美參議員籲謹慎

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）美國聯邦參議員盧比歐今天在推特上表示，聽聞瓜地馬拉總統莫拉萊斯身邊的人正在策動他與台灣斷交，轉而與中國建交。他呼籲莫拉萊斯不要理會。

中華民國與薩爾瓦多斷交後，包括瓜地馬拉、宏都拉斯等中南美洲友邦多次被點名可能成為下一個與台灣斷交的邦交國。

盧比歐（Marco Rubio）今天也透過推特表示，聽聞與莫拉萊斯（Jimmy Morales）關係密切的人正在策動他與台灣斷交，並與中國建交，「希望他不會聽他們的」。

盧比歐也指出，薩爾瓦多左翼反美政府很快就會失去美國外援，不希望見到這樣的情況在瓜地馬拉發生。