姜建銘站不同位置證明自己 關鍵時刻當英雄

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達30日電）亞運中華成棒隊內野手姜建銘棄投從打，打出一片天，此次入選亞運，扛起球隊中心棒次，儘管站的位置不一樣，「就是想證明，靠著努力我還是可以站在這裡」。

姜建銘是此次中華成棒隊的一大焦點，2006年杜哈亞運是中華隊的王牌投手，12年後2018年雅加達亞運變成中華隊中心強打者。

姜建銘約從2013年才開始轉成打者，他透露以前很討厭打擊，所以才練投手，後來因傷走下投手丘，為了留在棒球場上、拿起球棒，「儘管打擊的型不是很好看，但打得到球就好」。