NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈TWICE得獎　子瑜秀中文謝粉絲邱議瑩飛波蘭　韓：我去她選區勘災遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

姜建銘站不同位置證明自己 關鍵時刻當英雄

中央社2018/08/30 23:21
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達30日電）亞運中華成棒隊內野手姜建銘棄投從打，打出一片天，此次入選亞運，扛起球隊中心棒次，儘管站的位置不一樣，「就是想證明，靠著努力我還是可以站在這裡」。

姜建銘是此次中華成棒隊的一大焦點，2006年杜哈亞運是中華隊的王牌投手，12年後2018年雅加達亞運變成中華隊中心強打者。

姜建銘約從2013年才開始轉成打者，他透露以前很討厭打擊，所以才練投手，後來因傷走下投手丘，為了留在棒球場上、拿起球棒，「儘管打擊的型不是很好看，但打得到球就好」。

中華隊陣中有不少國家隊經驗豐富的選手，姜建銘點名，像林加祐、林瀚打擊都很穩定，有時候他們兩個打擊時，姜建銘也會去觀察，去比較跟他們的打擊有什麼不同，此次亞運一直抱著學習的心態。

從投手丘走到打擊區，「我站的位置不太一樣」，過往在投手丘上主要是想辦法玩弄打者，現在是要跟投手、捕手鬥智，去觀察一場比賽對方的投手和捕手誰的主導權更強，隨時在場上應變，因為站過不同的位置，思考是更能贏過其他人的地方。

姜建銘關鍵時刻總有適時一擊，首戰對南韓敲出三壘打帶起士氣，今天與中國隊比賽送回中華隊致勝分，姜建銘坦言，今天可能因為國籍的關係，明顯感受出大家有點綁手綁腳，運氣也不在這邊，6局上場打擊只希望有安打；接下來對日本的比賽，「大家都很拚命，一句話，全力以赴」。（編輯：唐聲揚）1070830

傳瓜地馬拉有人策動與台斷交...通勤時間收發工作郵件 學者...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan