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中央社

通勤時間收發工作郵件 學者：應算上班時間

中央社2018/08/30 23:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦30日專電）許多通勤族常在上、下班路上收發工作上的電子郵件，學者表示，這段時間應該要納入上班時間。

英國廣播公司（BBC）報導，西英格蘭大學（UWE）研究表示，受到wi-fi以及手機的普及，通勤族的工作時間因而拉長。

這項研究以5000名搭火車到倫敦上班的通勤族為對象，調查發現54%通勤族會利用火車上的wi-fi收發工作上的電子郵件。在上班路上收發電子郵件，追蹤當天要處理的工作進度，回家路上則是替工作收尾。

一名從艾爾斯伯里（Aylesbury）到倫敦上班的通勤族說：「我是一名忙碌的媽媽，我很仰賴那段通勤時間。」

一名從伯明罕到倫敦通勤的上班族說：「那段時間反正也不能做什麼，所以我就利用那段時間替工作收尾，讓我不必晚上還得工作。」

研究檢視從倫敦到伯明罕以及艾爾斯伯里的火車上wi-fi升級後的影響發現，隨著網路運作變得通暢，上班族利用筆電和手機工作的效率變高。對於通勤的父母來說，這段時間也是一段「過渡期」，讓他們從家庭模式轉變為工作模式。

然而，隨之而來的問題是，通勤族利用通勤時間收發工作上的電子郵件，究竟健不健康，這段時間應不應該被納入上班時間。

學者詹恩（Juliet Jain）表示，智慧型手機的出現與網路的普及，造成「工作與家庭時間界線模糊」，也影響了通勤時間的狀態。「我們要如何計算工時？職場文化是不是要改變了？」

研究顯示，科技並沒有讓上班族的工作時間變得更彈性，而是讓他們離開了辦公室還在繼續工作。

詹恩表示，如果把通勤時間列入工作時間，「可以紓解尖峰時刻的人潮」，不必急著趕到辦公室會讓通勤族錯開時間上班。然而，這也會讓雇主對於這一段看不到人的上班時間，「有更多掌控與責任分配。」

企業領導人也體認到，在手機科技的影響下，很難劃分上、下班時間，並警告如果工作無所不在，可能反倒影響生產力。

英國董事學會（Institute of Directors）的柯爾（Jamie Kerr）表示：「工作彈性增加，可能讓工作與生活的平衡變得更好，但也可能反而導致壓力上升，以及生產力下降。」

她表示：「隨著時間到上班、時間到就下班的概念不在，要如何區分現在開始是娛樂時間、工作結束，對於雇主和員工而言都相當重要，對於監管機構而言也是一項複雜的任務。」（編輯：高照芬）1070830

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