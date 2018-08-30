川普呼籲開除CNN總裁 抨擊NBC新聞網

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天在推特發文攻擊美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker），說他應該被開除。川普稍晚還把矛頭指向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）。

川普在第一篇推文寫道：「CNN對我的仇恨和極端偏見，已令他們無法清楚思考，並使得他們無法正常運作。」

他並說：「小朱克幹得糟透了，他的收視率很爛，AT&T（CNN母公司）應該把他炒魷魚，以挽回信譽！」

英國廣播公司（BBC）報導，AT&T表示不予置評。CNN也拒絕對川普最新推文發表評論，而是請BBC參考他們昨天在推特對川普另一篇推文的回應。