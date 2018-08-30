川普呼籲開除CNN總裁 抨擊NBC新聞網

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天在推特發文攻擊美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker），說他應該被開除。川普稍晚還把矛頭指向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）。
川普在第一篇推文寫道：「CNN對我的仇恨和極端偏見，已令他們無法清楚思考，並使得他們無法正常運作。」
他並說：「小朱克幹得糟透了，他的收視率很爛，AT&T（CNN母公司）應該把他炒魷魚，以挽回信譽！」
英國廣播公司（BBC）報導，AT&T表示不予置評。CNN也拒絕對川普最新推文發表評論，而是請BBC參考他們昨天在推特對川普另一篇推文的回應。
川普昨天砲轟CNN關於2016年選前長子和俄羅斯人密會的報導，指責參與報導的前「水門案」記者柏恩斯坦（Carl Bernstein）「捏造」故事。
CNN則在推特回應表示：「別搞錯，總統先生，CNN不會撒謊。我們報導新聞，當權者說謊時，我們會報導，CNN捍衛我們的報導和記者。」
CNN今天還告訴BBC，他們這個月的收視率達70萬7000人次，是CNN歷來第2高的8月收視率。
川普今天還在另一篇推文寫道：「CNN正在發生的事，多多少少也發生在其他新聞網，其中最糟糕的是NBC新聞網。」
他還說：「好消息是，（NBC新聞網董事長）萊克（Andy Lack）即將因能力不足和更糟糕的事被開除。」
川普指的是萊克對高知名度的新聞節目主持人遭到連串性騷擾指控的處理不當，以及他僱用前福斯新聞網（Fox News）主播凱利（Megyn Kelly）。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070830