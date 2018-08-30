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娛樂

首爾直擊／BTS抱三獎嗨唱〈IDOL〉　韓記者也瘋狂

記者陳雅蘭／首爾報導2018/08/30 23:54
▲BTS比大愛心感謝粉絲。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）
▲BTS比大愛心感謝粉絲。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）

由南韓音樂平台Soribada舉辦的第二屆《SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS》今（30）日於奧林匹克體操競技場登場，大咖藝人BTS、WANNA ONE、TWICE、Red Velvet等人皆出席，而近期人氣紅遍全球的BTS典禮上更抱走「世界社群藝人獎項」、「本賞」與「Soribada大賞」三獎項，魅力更影響韓國媒體，文字記者現場跟著跳起他們新歌〈IDOL〉，藝人人氣不容小覷。

典禮上，當得知要頒發「世界社群藝人獎項」時，過半人數拿出應援手燈「阿米棒」並激烈尖叫，而BTS獲獎後，連其他粉絲也跟著歡呼，J-HOPE就說：「社群力量是很大的，往後也會以社群分享的方式帶給大家幸福與快樂。」話說完，他們隨後再奪走「本賞」，隊長RM表示：「感謝給予我們獎項的阿米（粉絲名），以及照顧我們的工作人員。」


▲BTS於典禮上抱走三獎項。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）

在領走兩座獎項後，BTS就表演8月24日發行的新作品〈IDOL〉，除了全場粉絲齊唱，韓國文字記者群也跟著跳起副歌舞蹈，場面相當熱烈。典禮最後要頒發「Soribada大賞」時，全場粉絲大喊BTS，他們也不負眾望抱走該獎項，隊長RM再發表感言謝粉絲，提到曾說過引退前一定要再次回到該場地，「3年前在這裡舉辦過演唱會，之後許多表演都是靠大家創造的，宣傳期能拿到大獎，這樣的經驗也都是託大家的福」，說完全場尖叫聲不斷。

發表完得獎感言，BTS也帶來〈FAKE LOVE〉，表演過程中，成員們不斷搞笑，除了J-HOPE猛玩彩帶，Jin也走到頒獎人的桌子前，扮起主持人逗笑全場。


▲BTS於典禮上抱走三獎項。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲BTS比大愛心感謝粉絲。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲Jin假扮主持人。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲BTS。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）


▲BTS。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.8.30）

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