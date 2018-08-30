第14金入袋 中華代表團挑戰20年亞運最佳成績

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華亞運代表團今天靠著軟網混雙組合鄭竹玲與余凱文，在雅加達—巨港亞運軟網混雙再添1金，代表團金牌累積達14金，將挑戰亞運隊史最佳成績。

中華代表團亞運隊史最佳成績是1998曼谷亞運，當年總計拿下19金、17銀、41銅，無論是金牌數還是總獎牌數，都創下歷屆之最。

今年距離亞運閉幕還有2天，中華代表團已拿下14金、17銀、24銅，金牌總數已超越2010廣州亞運的13金，寫下自1998年後新高，且明天包括滑輪溜冰與拳擊都還有爭金機會。