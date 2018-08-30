台灣紀錄片影展曼谷開演 模犯生女主角出席

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）「2018曼谷．台灣紀錄片影展」今天起舉行4天，放映8部紀錄片，泰國電影「模犯生」的女主角「小琳」茱蒂蒙特地出席，她對台灣美食小籠包念念不忘，將會到台灣參加亞太影展。

台灣紀錄片影展今天晚間在曼谷舉行開幕記者會，中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源出席致詞時表示，台灣的電影創作非常多元，紀錄片也是其中之一，這次有8部台灣紀錄片，呈現台灣真實紀錄。

在台灣有不錯票房的泰國電影「模犯生」女主角「小琳」茱蒂蒙（Chutimon Chuengcharoensukying）今天也出席台灣紀錄片影展，她過去曾經到過台灣宣傳電影模犯生，她接受中央社記者訪問時，特別表示非常喜歡台灣的小籠包，希望9月1日在台北參加亞太影展時，可以再品嚐到美味的小籠包，並且到處走走看看。