台灣紀錄片影展曼谷開演 模犯生女主角出席

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）「2018曼谷．台灣紀錄片影展」今天起舉行4天，放映8部紀錄片，泰國電影「模犯生」的女主角「小琳」茱蒂蒙特地出席，她對台灣美食小籠包念念不忘，將會到台灣參加亞太影展。
台灣紀錄片影展今天晚間在曼谷舉行開幕記者會，中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源出席致詞時表示，台灣的電影創作非常多元，紀錄片也是其中之一，這次有8部台灣紀錄片，呈現台灣真實紀錄。
在台灣有不錯票房的泰國電影「模犯生」女主角「小琳」茱蒂蒙（Chutimon Chuengcharoensukying）今天也出席台灣紀錄片影展，她過去曾經到過台灣宣傳電影模犯生，她接受中央社記者訪問時，特別表示非常喜歡台灣的小籠包，希望9月1日在台北參加亞太影展時，可以再品嚐到美味的小籠包，並且到處走走看看。
8部台灣紀錄片分別是日常對話、那個靜默的陽光午後、那山人這山事、日曜日式散步者、錢江衍派、神戲、靈山、太陽．不遠，都是參加國際影展甚至得獎的作品，將於30日展映至9月2日，在曼谷SF WorldCinema影城舉行。
曼谷．台灣紀錄片影展除了放映紀錄片外，也規劃放映後座談，邀請兩位導演與泰國觀眾對話，並邀請多位泰國紀錄片導演、學者共襄盛舉，透過兩地拍攝實際經驗的分享，促成更多的台泰合作交流。
這8部紀錄片，除了靈山、日曜日式散步者、太陽．不遠3部片是保護級，其餘5部片都是普遍級。今天出席開幕的有多名外國駐泰國的使節與眷屬，以及泰國電影愛好者。
影展由中華民國駐泰國台北經濟文化辦事處、文化部光點計畫、台灣國際紀錄片影展（TIDF）等單位指導，透過泰國媒體基金、Movie Matter公司及旗下紀錄片俱樂部、泰國尚泰集團（Central Group）的SF WorldCinema，與曼谷放映室（BKKSR）共同合作舉辦。（編輯：劉學源）1070830