柏林消費電子展 重要科技新趨勢

無線上網從「最好具備」變成「必須具備」功能，許多機種提供可讓使用者透過語音指令指揮的隨選視訊（VOD）功能。

在此同時，歐洲民眾購買的電視尺寸越來越大，去年購買的電視尺寸均值為50吋。

螢幕畫素高達目前4K超高解析度（UHD）電視4倍的最新8K電視，可能會引起轟動。不過能支援8K硬體規格的節目內容，要等到2020年日本夏季奧運，才會呈現在觀眾眼前。

●令人愛不釋手的耳機

過去10年來稱霸音響市場的笨重耳機，在過內2年內出現許多新款式，不再配備電線，改為支援藍芽連線。

越來越多使用者在選購日常使用的耳機時，會選擇體積較小的耳塞式產品；頭戴式耳機則慢慢演變成新的利基型產品，例如結合柔軟頸圈，使用者即使聽播客（podcast）聽到睡著，也不會感到困擾。

若要和他人共享音訊內容，不論是可連接電視的單件式喇叭，或可同時供多間房間播放的音響套組，操控鍵都變得越來越少，因為語音指令成為首選的操控方式。

●該選筆記型或平板電腦？

高動態範圍（HDR）螢幕讓遊戲玩家和其他重度使用者使用桌上型電腦時，能看到越來越多栩栩如生的影像。在此同時，筆電和平板二合一型電腦，也成為越來越受歡迎的旅遊配備。

●穿戴式裝置

2017年的柏林消費電子展上，可監測體適能數據的穿戴式裝置大受歡迎；今年這類裝置更加無所不在，例如可戴在兒童或年長者手腕上的追蹤器等。

●霧霾警報

洗碗機、燈泡等裝置現在都可以連線，並透過語音指令遙控。

關注健康的中國消費者相當擔心他們國內都市長年霧霾籠罩的汙染問題，因而導致全球對空氣清淨機的需求不斷攀升。

●虛擬實境

台灣宏碁公司將在今年的柏林消費電子展，發表一款獨立型虛擬實境（VR）遊戲頭盔。（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070830