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環保葬／「殯」「葬」不同　恐沖擊靈骨塔業者生意

記者李依頻／台北報導2018/08/31 11:20
▲近年越來越多人選擇環保葬，隨著環保葬盛行，也可能影響靈骨塔業者的生意。（圖／翻攝自台北市殯葬管理處）
▲近年越來越多人選擇環保葬，隨著環保葬盛行，也可能影響靈骨塔業者的生意。（圖／翻攝自台北市殯葬管理處）

環保葬推行以來，主打綠色環保，不僅讓土地循環利用，也能節省喪葬經費，因此越來越多民眾能接受；但也有殯葬業者認為，環保葬會讓亡者「灰飛煙滅」，讓傳統文化消失殆盡、清明無法掃墓跟慎終追遠，甚至還會汙染水源、破壞自然生態。究竟環保葬對殯葬業者有何沖擊？

尚荷禮儀公司執行長莊豐銘觀察，環保葬各有正反支持者，正方的看法有三，首先在環境面，土地能重複利用。

第二，在文化方面，環保葬在下葬前的禮俗相同，也能舉行誦經、告別式等，還能線上追思緬懷祖先，讓追思不再受時地限制，減少焚燒紙錢對空氣的汙染。

經濟面來看，各縣市推廣環保葬有一定補助，甚至免使用費，並做好環保葬前置作業，民眾可省下一筆費用。

然而，凡事皆是一體兩面，環保葬雖有許多優點，但也有不少備受質疑之處。

像金寶山集團創辦人曹日章就曾刊登廣告批評環保葬，認為環保葬讓亡者「灰飛煙滅」，更質疑會汙染水源跟破壞自然生態，呼籲政府應制止推廣環保葬。

莊豐銘觀察，反對環保葬方擔心不能留下骨灰，未來無法祭祀，也少了追思之處，更違背儒學緬懷先祖的思想。

從環境分析，反方還認為環保葬的起因，是因國人不喜殯葬設施，無法配合擴建殯葬設施，政府也鴕鳥心態，只好全力推倡環保葬，以環保之名，教導國人棄屍，曾有人質疑骨灰拋向大海跟沖馬桶回歸大海有何不同？

反方更擔心，環保葬會影響殯葬的歷史和文化，像虞祭、清明祭祖等等儀式恐難有延續。

莊豐銘補充，殯葬分成「殯」跟「葬」，「殯」就是以各種殯儀替往生者辦理奠禮、追思儀式，「葬」是為往生者舉行土葬、火葬、樹葬、花葬、海葬等等。

平均辦一場喪事費用約37萬元，我國死亡率約14萬7千人，約5百億的死亡商機，其中禮儀服務（殯）占7成費用、骨灰安置（葬）占3成費用，環保葬影響的是「葬」，他經營的是禮儀服務公司，所以對公司影響不大，受影響的是靈骨塔業者，所以靈骨塔業者才會跳出來反對。

殯葬業者劉君玲則認為，環保葬對業者經營一定有影響，像環保葬使用環保紙盒，晉塔需要選不同等級的骨灰罐，對業者收入有影響。


▲經研磨後的骨灰，會裝在可分解的環保盒（袋）中。（圖／記者李依頻攝）

莊豐銘認為，環保葬有正反兩面，過去也有後悔選擇環保葬的家屬，政府要讓民眾清楚了解環保葬的流程、如何循環利用，避免有些人在不清楚狀況下作選擇，將來後悔卻無法追回骨灰、內心產生疙瘩。

他自己則未預設立場，覺得環保葬的正反看法都有道理，在台灣多元的社會環境中，不管要如何葬，最重要的是要延續孝道美德。


▲禮儀公司執行長莊豐銘覺得環保葬的正反看法皆有道理，在台灣多元的社會環境中，不管要如何葬，最重要的是要延續孝道美德。（圖／記者李依頻攝 ）

關鍵字環保葬殯葬靈骨塔金寶山骨灰
環保葬自然省錢？弄清優缺點防後悔

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