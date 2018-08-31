NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
觀點

影／環保葬／風水師：生魂若不安寧　恐影響後代子孫運勢

記者李依頻／台北報導2018/08/31 13:00
▲中華世界道教五術大法師協會全國總會副理事長徐翔鵬說，若樹葬遇到樹根纏繞，生魂恐怕也不一定能安寧。（圖／取自pexels）
▲中華世界道教五術大法師協會全國總會副理事長徐翔鵬說，若樹葬遇到樹根纏繞，生魂恐怕也不一定能安寧。（圖／取自pexels）

「環保葬」節省土地資源又環保，但也有許多人擔心亡者「居無定所」、無法「入土為安」，更傳聞有人海葬，卻託夢親友喊：「好冷」。華人過去重視身後事和陰宅風水，如今環保葬打破傳統，讓往生者回歸自然，也毋須堪輿，從風水信仰的角度來看，風水師認為恐使先人生魂不安寧、影響後人運勢。

中華世界道教五術大法師協會全國總會副理事長徐翔鵬表示，風水大師郭璞所著《葬經》有一段話：「葬者，藏也，乘生氣也，夫陰陽之氣，噫而為風，升而為雲，降而為雨，行乎地中，謂之生氣。生氣行乎地中，發而生乎萬物，人受體於父母，本骸得氣，遺體受蔭。蓋生者，氣之聚，凝結者成骨，死而獨留，故葬者反氣納骨，以蔭所生之道也。」

他解釋，上述這段話的意思，是指人的骨骸若有好的地理風水，可以幫助後代子孫順利發展，有些人若重視風水，較不易接受環保葬。


▲徐翔鵬從事風水研究已逾20年。（圖／記者李依頻攝）

徐翔鵬表示，華人觀念希望讓骨骸有一個妥善安定的地點、盼「入土為安」，而人有三魂七魄，三魂包括「靈魂」、「覺魂」、「生魂」。

在人死後，靈魂會上天堂或下地府；覺魂會附在神主牌位上，在家供奉能保佑後代；若非修行高深者，生魂無法解脫，則會附在骨骸或骨灰裡，骨骸若沒有適當處理，生魂會四處飄蕩、不安跟作怪，和子孫磁場感應後，恐影響後代家運。

所以自古以來，達官貴人在土葬時，會尋找風水寶地來安定亡者，祈求庇蔭子孫，讓後代財丁兩旺、事業興隆；晉塔選位時，也要選能走運的，不選吃藥卦跟桃花卦的塔位，避免讓子孫容易生病跟犯桃花。

徐翔鵬認為，若重視風水的人，可能不會選擇樹葬或海葬，因為環保葬在風水上可能會有問題。

像他曾處理過一個案子，亡者被葬在一大片樹林裡，整座墳墓被樹根包圍流竄，骨骸也被樹根緊捆，後代疾病纏身，不僅飽受痛風之苦、手腳也都是腫瘤。同理來看，若樹葬遇到樹根纏繞，生魂恐怕不得安寧，而影響子孫。

此外，若將骨骸撒在大海，因為海水冰冷，生魂會很痛苦，對後代也不好。

除了人之外，替寵物環保葬也需慎重。他說，有一位小姐，和她的貓咪感情很好，貓咪往生後，她就將牠埋葬在自家的花盆裡，之後卻天天都夢見貓來找她玩，一開始覺得高興，但時間久了，精神不繼無法上班，後來透過友人請徐翔鵬處理。

他指出，因為貓咪死後是陰靈，會干擾陽氣，如果陰陽不調和，將影響運勢，便請這位小姐將花盆移葬郊外，並幫貓的靈魂超渡，才讓貓咪安息。

徐翔鵬以貓咪的例子說，樹葬和花葬可能會讓人和寵物的生魂得不到安寧，而干擾後代或在陽世的人們。

雖然環保葬近年逐漸盛行，但他建議民眾，若是重視地理風水的人，對於是否要選擇環保葬，則需要更慎重思考。


▲近年盛行替寵物環保葬，徐翔鵬回憶，曾有位小姐將毛孩子埋葬在自家花盆，但卻天天夢到貓咪回來陪她玩，而使她精神不繼無法工作。（圖／取自pexels）


▲徐翔鵬建議民眾，若是重視地理風水的人，對於是否要選擇環保葬，則需要慎重思考。（圖／記者李依頻攝）

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
個人經驗，僅供參考。
民俗信仰，請勿迷信。

關鍵字環保葬風水樹葬毛小孩海葬寵物
殯葬不同　環保葬沖擊靈骨塔業生意

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan