影／環保葬／風水師：生魂若不安寧　恐影響後代子孫運勢

中華世界道教五術大法師協會全國總會副理事長徐翔鵬表示，風水大師郭璞所著《葬經》有一段話：「葬者，藏也，乘生氣也，夫陰陽之氣，噫而為風，升而為雲，降而為雨，行乎地中，謂之生氣。生氣行乎地中，發而生乎萬物，人受體於父母，本骸得氣，遺體受蔭。蓋生者，氣之聚，凝結者成骨，死而獨留，故葬者反氣納骨，以蔭所生之道也。」

「環保葬」節省土地資源又環保，但也有許多人擔心亡者「居無定所」、無法「入土為安」，更傳聞有人海葬，卻託夢親友喊：「好冷」。華人過去重視身後事和陰宅風水，如今環保葬打破傳統，讓往生者回歸自然，也毋須堪輿，從風水信仰的角度來看，風水師認為恐使先人生魂不安寧、影響後人運勢。

他解釋，上述這段話的意思，是指人的骨骸若有好的地理風水，可以幫助後代子孫順利發展，有些人若重視風水，較不易接受環保葬。



▲徐翔鵬從事風水研究已逾20年。（圖／記者李依頻攝）

徐翔鵬表示，華人觀念希望讓骨骸有一個妥善安定的地點、盼「入土為安」，而人有三魂七魄，三魂包括「靈魂」、「覺魂」、「生魂」。

在人死後，靈魂會上天堂或下地府；覺魂會附在神主牌位上，在家供奉能保佑後代；若非修行高深者，生魂無法解脫，則會附在骨骸或骨灰裡，骨骸若沒有適當處理，生魂會四處飄蕩、不安跟作怪，和子孫磁場感應後，恐影響後代家運。

所以自古以來，達官貴人在土葬時，會尋找風水寶地來安定亡者，祈求庇蔭子孫，讓後代財丁兩旺、事業興隆；晉塔選位時，也要選能走運的，不選吃藥卦跟桃花卦的塔位，避免讓子孫容易生病跟犯桃花。

徐翔鵬認為，若重視風水的人，可能不會選擇樹葬或海葬，因為環保葬在風水上可能會有問題。

像他曾處理過一個案子，亡者被葬在一大片樹林裡，整座墳墓被樹根包圍流竄，骨骸也被樹根緊捆，後代疾病纏身，不僅飽受痛風之苦、手腳也都是腫瘤。同理來看，若樹葬遇到樹根纏繞，生魂恐怕不得安寧，而影響子孫。

此外，若將骨骸撒在大海，因為海水冰冷，生魂會很痛苦，對後代也不好。

除了人之外，替寵物環保葬也需慎重。他說，有一位小姐，和她的貓咪感情很好，貓咪往生後，她就將牠埋葬在自家的花盆裡，之後卻天天都夢見貓來找她玩，一開始覺得高興，但時間久了，精神不繼無法上班，後來透過友人請徐翔鵬處理。

他指出，因為貓咪死後是陰靈，會干擾陽氣，如果陰陽不調和，將影響運勢，便請這位小姐將花盆移葬郊外，並幫貓的靈魂超渡，才讓貓咪安息。

徐翔鵬以貓咪的例子說，樹葬和花葬可能會讓人和寵物的生魂得不到安寧，而干擾後代或在陽世的人們。

雖然環保葬近年逐漸盛行，但他建議民眾，若是重視地理風水的人，對於是否要選擇環保葬，則需要更慎重思考。



▲近年盛行替寵物環保葬，徐翔鵬回憶，曾有位小姐將毛孩子埋葬在自家花盆，但卻天天夢到貓咪回來陪她玩，而使她精神不繼無法工作。（圖／取自pexels）



▲徐翔鵬建議民眾，若是重視地理風水的人，對於是否要選擇環保葬，則需要慎重思考。（圖／記者李依頻攝）

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