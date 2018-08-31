環保葬／死貓不吊樹頭　毛小孩灑葬重回大自然懷抱

「死貓吊樹頭、死狗放水流」這句俗諺源於從前農業社會畏懼貓狗，深恐牠們死後陰靈邪氣害人，才有此民間習俗。但現代風氣轉變，人們視寵物如毛小孩，也看重牠們的身後事，從最早的集體火化，到買塔位，寵物殯葬推陳出新，當前還能選擇環保葬，讓毛寶貝重返綠地。

由於土地資源有限，寵物環保葬能減少對環境的負擔，並讓飼主用自然的方式送毛小孩最後一程，目前台灣的寵物環保葬以樹葬跟灑葬為主，像台北市就規劃寵物灑葬區、新北市也定期舉辦毛孩樹葬活動。

台北市殯葬管理處副處長王文秀表示，台北市從2015年起，在富德公墓詠愛園旁，成立寵物灑葬區「秘密花園」，至今已有15萬隻寵物灑葬，民眾若想替寵物灑葬，只要填具申請書、登記身分證，即可免費辦理灑葬。

新北市動保處處長陳淵泉指出，新北市的寵物環保葬以樹葬為主，從2015年起每季舉行一次活動，第一次辦理是在板橋動物之家，但那邊腹地小，後來因中和動物之家的腹地大、環境優美生態豐富，有許多野生動物和鳥類，所以在此成立固定的樹葬園區。

陳淵泉解釋，只要是設籍新北的市民，並完成寵物登記、領有飼養寵物認證卡，就能免費參與寵物環保葬。在樹葬前，新北市也會替毛小孩集體火化，並留下一部分骨灰給飼主；樹葬後，飼主可以利用QRcode掃描樹葬位置，並帶著寵物生前喜歡的玩具、飼料跟花，到樹葬區追思。



▲新北市動保處處長陳淵泉表示，只要是設籍新北的市民，並完成寵物登記、領有飼養寵物認證卡，就能免費參與寵物環保葬。（圖／記者李依頻攝）



▲新北市的寵物環保葬以樹葬為主，從2015年起每季舉行一次寵物樹葬活動。（圖／新北市動保處提供）



▲新北市樹葬現場還提供祈福卡掛置。（圖／新北市動保處提供）

市場上的寵物火化分成「個體火化」跟「集體火化」，價格不一、多以公斤數計算，目前毛孩集體火化5公斤以下約1500元，15公斤以下2500元、15公斤以上3500元、25公斤4000元；火化後租塔位，短期租金一年約6千至1萬元，終生塔位依位置高低，約6萬至10萬元；私人樹葬園區一年租金約6千元～1萬2千元。

由於飼主信仰和需求不同，寵物殯葬多元化，在與毛孩子告別時，環保葬無疑也是另一種新選擇。



▲在與毛孩子告別時，環保葬無疑也是另一種新選擇。（圖／取自pexels）