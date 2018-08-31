NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈高薪打工成學生首選　家教數學居冠小美國機票388元　直飛加州2萬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
觀點

環保葬／死貓不吊樹頭　毛小孩灑葬重回大自然懷抱

記者李依頻／台北報導2018/08/31 15:22
▲現代風氣轉變，人們視寵物如毛小孩，也看重牠們的身後事。（圖／取自pexels）
▲現代風氣轉變，人們視寵物如毛小孩，也看重牠們的身後事。（圖／取自pexels）

「死貓吊樹頭、死狗放水流」這句俗諺源於從前農業社會畏懼貓狗，深恐牠們死後陰靈邪氣害人，才有此民間習俗。但現代風氣轉變，人們視寵物如毛小孩，也看重牠們的身後事，從最早的集體火化，到買塔位，寵物殯葬推陳出新，當前還能選擇環保葬，讓毛寶貝重返綠地。


▲「死貓吊樹頭、死狗放水流」這句俗諺源於從前農業社會畏懼貓狗，深恐牠們死後陰靈邪氣害人，才有此民間習俗。（圖／取自pexels）

由於土地資源有限，寵物環保葬能減少對環境的負擔，並讓飼主用自然的方式送毛小孩最後一程，目前台灣的寵物環保葬以樹葬跟灑葬為主，像台北市就規劃寵物灑葬區、新北市也定期舉辦毛孩樹葬活動。

台北市殯葬管理處副處長王文秀表示，台北市從2015年起，在富德公墓詠愛園旁，成立寵物灑葬區「秘密花園」，至今已有15萬隻寵物灑葬，民眾若想替寵物灑葬，只要填具申請書、登記身分證，即可免費辦理灑葬。

新北市動保處處長陳淵泉指出，新北市的寵物環保葬以樹葬為主，從2015年起每季舉行一次活動，第一次辦理是在板橋動物之家，但那邊腹地小，後來因中和動物之家的腹地大、環境優美生態豐富，有許多野生動物和鳥類，所以在此成立固定的樹葬園區。

陳淵泉解釋，只要是設籍新北的市民，並完成寵物登記、領有飼養寵物認證卡，就能免費參與寵物環保葬。在樹葬前，新北市也會替毛小孩集體火化，並留下一部分骨灰給飼主；樹葬後，飼主可以利用QRcode掃描樹葬位置，並帶著寵物生前喜歡的玩具、飼料跟花，到樹葬區追思。


▲新北市動保處處長陳淵泉表示，只要是設籍新北的市民，並完成寵物登記、領有飼養寵物認證卡，就能免費參與寵物環保葬。（圖／記者李依頻攝）


▲新北市的寵物環保葬以樹葬為主，從2015年起每季舉行一次寵物樹葬活動。（圖／新北市動保處提供）


▲新北市樹葬現場還提供祈福卡掛置。（圖／新北市動保處提供）

市場上的寵物火化分成「個體火化」跟「集體火化」，價格不一、多以公斤數計算，目前毛孩集體火化5公斤以下約1500元，15公斤以下2500元、15公斤以上3500元、25公斤4000元；火化後租塔位，短期租金一年約6千至1萬元，終生塔位依位置高低，約6萬至10萬元；私人樹葬園區一年租金約6千元～1萬2千元。

由於飼主信仰和需求不同，寵物殯葬多元化，在與毛孩子告別時，環保葬無疑也是另一種新選擇。


▲在與毛孩子告別時，環保葬無疑也是另一種新選擇。（圖／取自pexels）

關鍵字寵物毛小孩環保葬新北市台北市骨灰
樹葬生魂若不安寧　恐影響後代運勢

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan