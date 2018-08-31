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生活

家有心病毛孩請進　讓你秒懂犬貓心事

生活中心／綜合報導2018/08/31 14:00
國際寵物心臟研討會

數據統計，寵物疾病致死率前三名分別為癌症、多重器官衰竭和心臟病。但是身為飼主的你，知道家中毛孩不幸罹患心臟病時，該如何應對嗎？面對棘手的心臟問題，該如何照料才能讓牠早日康復？甚至早點發現問題讓毛孩提早就醫，避免事後的遺憾呢？

日本JASMINE循環器病中心的高野裕史醫師表示，狗狗的心臟病會隨著年紀增長提高患病的可能性，中高年齡層的狗狗常是好發的高危險族群，其中，小型犬更容易發生心臟瓣膜的疾病，在台灣又以瑪爾濟斯為心臟病的好發品種。而貓咪心臟病則與年紀無關，與天生遺傳、基因較有關連，患病的年齡層更廣，因此定期帶毛孩到醫院進行健康檢查是非常重要的！


▲貓咪心臟病則與年紀無關，與天生遺傳、基因較有關連。（圖／國際寵物心臟研討會提供）

若家中毛孩已有心臟病，最重要的是依醫師建議調整照顧毛孩方式，必須按時回診讓醫師掌握心臟病等級，還要定時服藥減輕心臟負擔，也可適時補充魚油或含有高穩定藻褐素的保健食品，延緩心肌肥厚的時間或纖維化問題。近年醫界積極研發心臟輔助治療方式，高穩定藻褐素在臨床實驗發現具有良好抗氧化能力，也容易被毛孩吸收，可增強心肌收縮力度、強化心臟功能和幫助心血管循環。

祐康獸醫院蔡志鴻醫師也提到，毛小孩就像人類小朋友一樣很貪玩，不會因為知道自己有心臟病而節制，但犬貓的情緒對心臟影響很大，過於激動則會刺激交感神經促使心跳加速，造成過度喘息、咳嗽等症狀導致病情惡化，若是患有嚴重心衰竭的毛小孩更是絕對禁止劇烈運動！


▲祐康獸醫院蔡志鴻醫師提到，犬貓的情緒對心臟影響很大。（圖／國際寵物心臟研討會提供）

除了以上照護方式，劍橋動物醫院總院長翁伯源也說明，飼主還可以每天觀察寵物的呼吸、精神狀況，盡量讓罹患心臟病寵物處在平靜的情緒下，避免處在過冷或過熱的環境中，以減輕心臟壓力。最重要的還是要定期回診，讓醫師定期追蹤病情，毛孩才能陪伴主人長長久久。

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