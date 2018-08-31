廣編／健達繽紛樂抽抽樂　送你鼓鼓好禮　合唱零距離

於 2018 年 9 月 2 日至 2018 年 10 月 9 日期間，凡在全台通路購買健達繽紛樂產品任2件，於活動網站上登錄發票號碼，即可參加抽獎，多項鼓鼓音樂好禮即抽即中，購買越多中獎機會越高喔！

全球深受歡迎的知名巧克力品牌 - 健達繽紛樂，正式宣佈與全能創作歌手鼓鼓合作，令其擔任品牌2018-19 年度代言人。健達繽紛樂希望透過鼓鼓陽光正面的形象，和他充滿歡樂與活力的音樂及舞蹈，宣傳品牌繽紛快樂的精神，就如同健達繽紛樂擁有綿滑內餡以及層次口感，搭配音樂品嚐的同時，能帶來繽紛的驚喜，以及無限的想像，快樂一次擁有。

參加活動的粉絲們，將有 2 名幸運兒可獲得首獎 - 【鼓鼓和你唱】，與鼓鼓一起線上直播，合唱健達繽紛樂全新品牌歌曲，零距離地與鼓鼓互動，絕對羨煞所有粉絲。另外，亦有20位幸運兒，能成為【鼓鼓繽紛樂見面會】的VIP嘉賓，由鼓鼓親自分享健達繽紛樂品牌歌曲的創作靈感，還能與鼓鼓合照留念，喜歡鼓鼓的粉絲們千萬別錯過！最後，品牌會再抽出 50 組KKBOX 30天免費儲值序號，讓喜愛健達繽紛樂及音樂的你，盡情享受歌曲，收聽不間斷，好禮有機會即抽即中，讓大家快樂一次擁有，一起繽紛樂每一天！

鼓鼓身為品牌年度代言人，再展創作長才，為健達繽紛樂量身打造全新品牌歌曲，作品將會在 2018 年 9 月中隆重登場，屆時各大音樂串流平台上，都能收聽到這首由鼓鼓創作詞曲的作品，讓健達繽紛樂與鼓鼓一起將快樂帶給身邊的每一個人，繽紛了生活的每一天。鼓鼓日前在官方粉絲專頁也預告這首特別的歌曲，許多粉絲們都相當期待！喜愛健達繽紛樂及鼓鼓的粉絲，請密切追蹤品牌官方Facebook專頁。

健達繽紛樂是義大利費列羅旗下的品牌，為享譽全球的巧克力產品，健達繽紛樂巧妙融合香濃綿滑的牛奶巧克力及榛果醬內餡，搭配酥脆的威化，獨特的美味口感讓人一試難忘。三種口味不論牛奶巧克力經典原味、黑巧克力味或是白巧克力味，都能為大家帶來快樂的驚喜及繽紛的享受。

品牌邀請鼓鼓擔任年度代言人，是希望透過鼓鼓陽光正面，能為大家帶來歡樂的形象，及對音樂創作的熱愛堅持，就如健達繽紛樂 - 絕不妥協的美味和多層次口感一樣，讓人快樂一次擁有。

立即購買健達繽紛樂產品任 2 件，參加【鼓動繽紛想像】活動，與鼓鼓見面零距離，一起直播合唱，即抽即中多樣鼓鼓音樂好禮，喜愛健達繽紛樂與鼓鼓的粉絲千萬不能錯過！