共創新南向商機　Sea集團揭密電商、電競成功契機

新加坡Sea集團8月29日在台灣舉辦「2018東南亞論壇：產業‧商機‧共創」，以快速崛起的電商和電競產業為切入點，不僅集團首席經濟學家Santitarn Sathirathai、首席策略長Alan Hellawell首次同台公開演說，還邀請新加坡駐台北商務辦事處代表Simon Wong、經濟部國貿局長楊珍妮、桃園市長鄭文燦及台北市副市長林欽榮致詞，論壇議題也找來L’Oréal、Acer等策略夥伴共同出席，揭露東南亞市場的第一手洞察，期望幫助台灣中小企業前進東南亞市場。

近年來新創電商如雨後春筍群起，雖然東南亞電商正處於萌芽階段，成長速度卻很驚人，遠超過台灣、日本及南韓，因此看好龐大人口與電商潛力，各國電商紛紛進軍卡位。不過，想要在東南亞市場插旗不容易，企業如何用最關鍵的一著棋，用在地思維、搶進消費者的心占率，成為熱門關注議題。楊珍妮就說，東南亞市場迷人，但也有很多挑戰，做電商一定要了解當地文化，加上現在的貿易型態完全不一樣，因應科技電商、區塊鏈的興起，如何協助業者拓展是需要思考的問題。

雖然東南亞電商的成長率是一般實體通路的6到8倍，但要實際打進市場並不容易Santitarn Sathirathai則點出東南亞電商的3大挑戰，就是網路普及率、支付方式及物流。他指出，東南亞人口結構龐大，35歲以下年輕人占近7成，使用網路的意願也相對高，加上平均經濟成長力達5%，都市化的潛力也大，消費習慣將被改變，快速成長的消費力，讓剛起步的電商市場充滿機會。

除了商機龐大的電商產業之外，論壇也聚焦在新興的電競市場。近年來電玩遊戲已搖身一變，成了具有龐大經濟效益的運動產業，發展出相關賽事籌辦及直播、競賽選手培育等項目，更帶動周邊硬體設備發展，雖說台灣目前電競遊戲相關產值達到10億美元，不過，近2年快速崛起的東南亞對於業者來說，則是另一個戰場。

Alan Hellawell分析，東南亞是全球電競觀眾成長最快的區域，目前約擁有950萬名電競愛好者，遊戲市場產值持續增長。Garena營運副總裁Jason Ng則提醒，在地化的遊戲經營策略是在東南亞市場成功最大關鍵，像是在越南，經營玩家社群遠比投放戶外廣告更能有效推動遊戲。

桃園市長鄭文燦也說，電競不僅要在地化更要國際化，桃園市政府已於今年成立電子競技委員會，將積極爭取在桃園舉辦國際賽事的機會，讓台灣年輕人走向世界舞台；台灣電競聯盟董事長徐培菁則表示，今年雅加達亞運，台灣代表隊在《傳說對決》與《英雄聯盟》兩項目都奪牌，證明台灣電競選手具備世界級實力，更提升台灣國際能見度。