巷仔內》邱明玉／政治口水太多恐淹到自己

南台灣遭逢水患之苦，副總統陳建仁卻帶家人赴金門旅遊，雖說副總統無法定上的職權，但畢竟觀感不佳，尤其更令人覺得不可思議的，不知是誰指示，所有相關陳建仁赴金門旅遊的照片，要延到9月1日才能發布，這要不是存心作假欺騙，不然就是當所有人腦袋有問題，難道就沒人會去追查，陳建仁是幾號去金門旅遊嗎？

南台灣淹大水，國民黨批評民進黨南部執政縣市大撒錢治水，但每逢大雨還是淹，這種政治攻擊可以理解，換作今天若是國民黨執政，民進黨也會如此操作，不過攻擊也要適度，若無限上綱到元首坐什麼車去勘災也要批評，甚至連國會議長、立委出國拚外交，也要大加撻伐，造成政府官員大癱瘓，什麼都不能做，相信這也非國人所樂見。

這種事前缺乏政治sense，事後又想掩耳盜鈴的作法，證明總統府幕僚不但缺乏政治敏感度，危機處理更大有問題，所幸副總統第一時間道歉，沒有再硬抝下去，不像當年行政院祕書長薛香川，如果摸摸鼻子挨罵就算了，偏偏硬要call-in到政論節目爭論，給自己惹來一身腥，在災民水深火熱的時候，有的人連乾淨的水都沒得喝，誰管你是不是只吃稀飯，真理不會越辯越明，只會越辯讓民眾越反感。

陳建仁出包，當然給在野黨大書特書的機會，不過有時候延伸太過，還要拿總統府祕書長陳菊坐鎮南部救災，甚至要扯立法院長蘇嘉全赴日，還有民進黨立委邱議瑩等人去波蘭進行國會交流不當，這就有些太過了。

首先，陳菊擔任過高雄市長長達12年的時間，對高雄區域治水救災最熟悉不過，她還能帶府院資源下去救災，這有什麼好作文章的？對比已經卸任的行政院長張善政，莫名其妙不知用什麼身份南下嘉義勘災，還被人拍到疑似在「校閱」救災國軍，邀請他南下的國民黨嘉義縣長參選人吳育仁穿著競選背心，反倒是才會招致政治作秀的批評。

此外，救災、勘災工作，中央有總統和行政院長，地方有縣市首長，除非現在政府有急需大筆預算，需要緊急召開立法院臨時會，要立法院長坐鎮，不然蘇嘉全及立委利用立院休會期間，出國進行國會交流、為國家拚外交，這又有什麼好批評的，難道就為了南部水患，連外交部長等所有官員都不能動，話再說回來，倘若這個國家因一個人不在國內就無法救災運作，這個政府也太奇怪了吧。

政府做不好的地方，當然該批評的就要直言不諱，不過奉勸在野黨，也別見獵心喜太過，不然像國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡的「老天有眼」說，就大大扣分；此外，現在動輒得咎的蔡總統，恐怕也需要多點信心，網路上一則關於蔡總統搭乘雲豹戰車「父子騎驢」的漫畫，最能突顯小英現在的窘境，最後，套一句中肯的話，「西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水就不必再多了吧。」