NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈藍公投案「死人也連署」中選會喊告川普傳最快下周對大陸加收6兆關稅遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

巷仔內》邱明玉／政治口水太多恐淹到自己

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/31 08:27
▲南台灣飽受連日大雨之苦，淹水災情不斷傳出。（圖／ NOWnews 資料照)
▲南台灣飽受連日大雨之苦，淹水災情不斷傳出。（圖／ NOWnews 資料照)

南台灣淹大水，國民黨批評民進黨南部執政縣市大撒錢治水，但每逢大雨還是淹，這種政治攻擊可以理解，換作今天若是國民黨執政，民進黨也會如此操作，不過攻擊也要適度，若無限上綱到元首坐什麼車去勘災也要批評，甚至連國會議長、立委出國拚外交，也要大加撻伐，造成政府官員大癱瘓，什麼都不能做，相信這也非國人所樂見。

南台灣遭逢水患之苦，副總統陳建仁卻帶家人赴金門旅遊，雖說副總統無法定上的職權，但畢竟觀感不佳，尤其更令人覺得不可思議的，不知是誰指示，所有相關陳建仁赴金門旅遊的照片，要延到9月1日才能發布，這要不是存心作假欺騙，不然就是當所有人腦袋有問題，難道就沒人會去追查，陳建仁是幾號去金門旅遊嗎？

這種事前缺乏政治sense，事後又想掩耳盜鈴的作法，證明總統府幕僚不但缺乏政治敏感度，危機處理更大有問題，所幸副總統第一時間道歉，沒有再硬抝下去，不像當年行政院祕書長薛香川，如果摸摸鼻子挨罵就算了，偏偏硬要call-in到政論節目爭論，給自己惹來一身腥，在災民水深火熱的時候，有的人連乾淨的水都沒得喝，誰管你是不是只吃稀飯，真理不會越辯越明，只會越辯讓民眾越反感。

陳建仁出包，當然給在野黨大書特書的機會，不過有時候延伸太過，還要拿總統府祕書長陳菊坐鎮南部救災，甚至要扯立法院長蘇嘉全赴日，還有民進黨立委邱議瑩等人去波蘭進行國會交流不當，這就有些太過了。

首先，陳菊擔任過高雄市長長達12年的時間，對高雄區域治水救災最熟悉不過，她還能帶府院資源下去救災，這有什麼好作文章的？對比已經卸任的行政院長張善政，莫名其妙不知用什麼身份南下嘉義勘災，還被人拍到疑似在「校閱」救災國軍，邀請他南下的國民黨嘉義縣長參選人吳育仁穿著競選背心，反倒是才會招致政治作秀的批評。

此外，救災、勘災工作，中央有總統和行政院長，地方有縣市首長，除非現在政府有急需大筆預算，需要緊急召開立法院臨時會，要立法院長坐鎮，不然蘇嘉全及立委利用立院休會期間，出國進行國會交流、為國家拚外交，這又有什麼好批評的，難道就為了南部水患，連外交部長等所有官員都不能動，話再說回來，倘若這個國家因一個人不在國內就無法救災運作，這個政府也太奇怪了吧。

政府做不好的地方，當然該批評的就要直言不諱，不過奉勸在野黨，也別見獵心喜太過，不然像國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡的「老天有眼」說，就大大扣分；此外，現在動輒得咎的蔡總統，恐怕也需要多點信心，網路上一則關於蔡總統搭乘雲豹戰車「父子騎驢」的漫畫，最能突顯小英現在的窘境，最後，套一句中肯的話，「西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水就不必再多了吧。」

關鍵字陳建仁邱議瑩薛香川蘇嘉全蔡英文張善政
黃創夏》殲滅柯文哲？闇黑總動員！直擊／亞洲最大　內蒙額爾古納濕地

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan