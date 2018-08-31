房市／極端氣候購屋有撇步　避開經常性淹水區

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，消費者購屋前，想先了解該地區、路段是否位處淹水高風險區，可先到經濟部水利署網站的保全計畫下載專區，查詢是否為地勢低漥區或位於地下排水系統不佳的地方，並了解防災建設是否完善。

氣候異常多變，熱帶性低氣壓帶來的強降雨，造成地勢低窪地區淹水，提醒首購族、換屋族，購屋時可特別留意騎樓高度，若墊高許多，可能過去曾為淹水區，須了解造成淹水的因素是否已經排除。若不幸家中已淹水，在清洗擦乾後，務必再除濕、乾燥，才能避免居家牆面、地板損傷。

另外，從社區的外觀及環境也可看出端倪，曾敬德指出，若周邊的住宅大多有墊高二至三個台階，或騎樓比路面高出許多，顯示可能過往有淹水紀錄。若周邊環境常見垃圾雜物堆積，附近下水道或排水溝極有可能在大雨沖刷後，會有垃圾堵塞而積水的困擾，建議還是多向當地里長或居民打聽，了解社區排水狀況是否無患。

排除地勢性的天然因素，易淹水區域一般經過積極的環境工程整治，多半可獲得極大改善；若只是因為一時人為疏失（如水門未關）或雨量驟降所造成的暫時性淹水，則不用過於在意。

家中若真的遇上水患，不僅會造成裝潢、家具等財物的損失，伴隨的水氣對於日後屋裡內外環境也會造成不小的影響，例如房屋內的地板、牆面，多半會因為泡水而潮濕斑駁，木質裝潢甚至變形，因此清洗擦拭乾淨後，更重要的是除溼、乾燥，讓房屋內的濕度盡量降低，才不會讓過多的水氣滲入縫隙，造成牆面、地板損傷。

此外，要特別注意公共設施的檢修，尤其現代居住型態以集合式住宅為主，共有的機電設備多半在地下樓層，必須積極的抽水、清理與檢修，避免水氣侵入設備導致停用的不便或觸電的危機。